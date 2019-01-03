蔡英文：捍衛臺灣，我不曾在壓力下低頭

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）針對今（3）早四位登報呼籲總統蔡英文2020年不要競選連任總統，蔡總統午間透過臉書發文回應，誰要選或不選不是任何人說了算，民主機制會做最好的決定。她也強悍指出，只要她當總統的一天，她會擋住所有來自中國的壓力。

針對總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會牧師高俊明及前中研院院長李遠哲四人登報提出蔡總統2020年不要競選連任總統，且交出行政權並退居二線等兩訴求，蔡總統回應，希望這些前輩們能夠真正了解，這個國家所面臨的艱難處境及事情的輕重緩急，「民進黨提名誰、臺灣人民選擇誰，都有民主機制做最好的決定。誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。」

提及中國國家主席習近平昨（2）日才在《告臺灣同胞書》40週年的談話中，提出要探索「一國兩制」臺灣方案，蔡總統強調，「總統應該為臺灣人民而奮鬥，不是為自己的權位」。當中國把一國兩制端到臺灣的大門口，欲強迫臺灣人吞下去時，如何守住臺灣主權、守住民主生活方式，讓全世界看見臺灣人民的意志與堅持，才是當前臺灣最嚴肅的課題，也是她作為一個民選總統責無旁貸的責任。

蔡總統表示，「捍衛臺灣，我不曾在壓力下低頭過。只要我當總統的一天，我絕對會擋住所有壓力」。臺灣不會接受九二共識、一國兩制。「人民用選票託付我，就是要我捍衛這個國家，我會堅守我的崗位，用盡每一分的力氣。」

蔡總統稍早的臉書發文也表示，「我知道有幾位老前輩寫信給我，不過這個時刻，向世界表達臺灣人的心聲更重要。」她重申，臺灣絕不會接受一國兩制，絕大多數臺灣民意也堅決反對一國兩制，而這也是「臺灣共識」。