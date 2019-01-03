美媒2019最佳飲食推薦：地中海飲食

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）地中海飲食的愛好者可走路有風了。根據 《美國新聞與世界報導》2日公布的飲食建議排名，地中海飲食榮登最佳飲食模式寶座。

CNN報導，《美國新聞與世界報導》（US News and World Report）雜誌檢視了41種最受歡迎的飲食型態，其中，「最佳飲食」前三名分別是地中海飲食（Mediterranean diet）、得舒飲食（DASH diet）、彈性素食（Flexitarian diet）。

地中海飲食強調橄欖油、天然穀物、堅果、水果、蔬菜，適量魚、肉、奶蛋。得舒飲食英文為Dietary Approaches to Stop Hypertension（停止高血壓的飲食方法），著重高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維、節制飽和脂肪酸、豐富不飽和脂肪酸。彈性素顧名思義，就是一種半素食主義，平時不攝取肉類，但為了特定因素，偶爾不排斥食肉。

據報導，地中海飲食榮登榜首並不意外，多項研究顯示，此種飲食能降低糖尿病、高膽固醇、失智、記憶力喪失、憂鬱及乳癌的風險。地中海餐點也有助強化骨骼、心血管功能、延壽，還有更重要的—減重。

這項排名是由心血管、糖尿病、營養學、食物心理學等醫療專科人士檢驗各種研究、政府報告後而得。