黨內公開信籲蔡英文勿連任 總統府三名資政決定請辭

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）民進黨大老今罕見以公開信呼籲總統蔡英文勿尋求連任，逼宮意味濃厚。蔡英文也立刻回應，「誰要選不是誰說了算」，最新消息傳出，總統府資政吳澧培、李遠哲、辜寬敏決定請辭，黨內風暴正在成形。

總統府資政吳澧培、李遠哲，以及總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師等四人，今（3）日連署在媒體刊出《致蔡總統的公開信》，提出兩大訴求，請蔡總統放棄連任，並交出行政權、退居二線。內文以嚴峻口吻指出，值此最壞時刻，若蔡英文一意孤行，「繼續連任大夢」，屆時將不得不支持別組候選人，「言盡於此，端看總統您的智慧與抉擇了。」

面對大老直諫，蔡英文顯然不甘示弱。中央社報導，總統府發言人黃重諺轉述蔡英文說法，她表示讓全球看見台灣人民的意志，才是當前台灣最嚴肅的課題。她呼籲這些前輩正視國家面臨的艱難處境，了解事情輕重緩急，強調選舉一切按程序來，「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。」

現年93歲的獨派大老辜寬敏日前接受 《風傳媒 》專訪時即透露，已向總統府祕書長陳菊表達請辭意願。據報導，辜寬敏去年12月25日宣布成立「台灣制憲基金會」，欲以體制外方式，推動制定新憲法。他表示，資政的「資」字，是「幫忙總統的政治」，但他既要走「體制外」路線，就須辭職。

今消息人士指出，總統府資政吳澧培、李遠哲、辜寬敏皆已確定請辭。