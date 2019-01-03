總統：誰要選誰不選不是誰說了算　相信民主機制

總統府資政吳澧培等人發公開信，請總統蔡英文放棄連任。蔡總統回應認為，希望前輩們能了解國家面臨艱難處境以及事情輕重緩急；「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了」。

總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、前中研院院長李遠哲4人，今天在平面媒體發公開信，請總統蔡英文放棄連任，交出行政權並退居二線。

總統府發言人黃重諺今天轉述蔡總統的看法指出，總統應該為台灣人民而奮鬥，不是為自己的權位。當中國把一國兩制端到台灣的大門口、要強迫台灣人吞下去時，如何守住台灣主權、守住民主生活方式，讓全世界看見台灣人民的意志與堅持，才是當前台灣最嚴肅的課題，「也是我做一個民選總統責無旁貸的責任」。

蔡總統強調，「捍衛台灣，我不曾在壓力下低頭過。只要我當總統的一天，我絕對會擋住所有壓力」，台灣不會接受九二共識、一國兩制。「人民用選票託付我，就是要我捍衛這個國家，我會堅守我的崗位，用盡每一分的力氣。」

蔡總統強調，對於這些前輩們，她希望他們能夠真正去了解，這個國家所面臨的艱難處境，以及事情的輕重緩急。民進黨提名誰、台灣人民選擇誰，都有民主機制做最好的決定。「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。」

至於蔡總統是否事前就知道有公開信，黃重諺說，「大概知道幾個老先生的看法」，就他的了解也是「有各方面的溝通」。