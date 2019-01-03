市售蔬果抽驗 有機大黃瓜含農藥 豌豆驗出7項農藥殘留

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）臺北市衛生局今（3）日公布市售生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，90件蔬果產品中，共13件不符合規定，包含大頭菜、脆甜柿、大頭菜、火龍果和苦瓜等；其中1件士林區吉園圃安全蔬果的豌豆檢出7項殘留農藥、1件標榜「有機」的大黃瓜竟遭檢出2項殘留農藥；衛生局表示，已命抽驗地點下架不符規定產品。

臺北市政府衛生局此次至蔬果零售業者、超市、賣場、果菜批發市場等處抽驗生鮮蔬果檢驗374項殘留農藥含量，抽驗90件蔬果產品，檢驗結果13件不符合規定，不合格名單如下：

士林區吉園圃安全蔬果和大安區菜園成功店販售的豌豆，北農的大頭菜、木瓜、波菜、小白菜、鳳梨和火龍果，大安區一級鮮果商行的脆甜柿，大潤發中崙店的台灣敏豆，中正區嘉慶水果行的紅龍果，關渡分店全聯的苦瓜，以及士林區健康食彩公司的「有機」大黃瓜。

大安區一級鮮果商行的脆甜柿檢出１項農藥殘留。（北市衛生局提供）

臺北市衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。有機農產品經營業者違規使用化學農藥，依法可裁處該農產品經營業者新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。針對不符規定產品，臺北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。

臺北市衛生局提醒民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。

士林區健康食彩公司的「有機」大黃瓜驗出2項農藥殘留。（北市衛生局提供）