北美館年度新展亮點　跨國交流不分年紀

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）台北市立美術館（以下稱北美館）近日正式宣布2019年 度展覽計畫，包含兩大重量級藝術家回顧展、 數檔中堅藝術家個展及新銳藝術家展覽，以及全球藝壇盛事「 威尼斯雙年展台灣館」等，展現北美館全方位重啟續航的飽滿能量。

新的一年，北美館首季延續「2018台北雙年展」與「2018台北美術獎」兩大當代藝壇關注展覽，揭開年度序幕。「2018台北 雙年展」開幕近兩個月以來廣受海內外媒體關注， 國際評論持續曝光。本屆台北雙年展出至年3月10日， 雙年展中各項參展計畫與公眾活動持續進行， 為長達四個月的雙年展不斷注入元素， 有機發展的展呈顛覆了展覽的靜態陳列型態。



台北雙年展，柯金源作品（圖/北美館）

「2018台北美術獎」已揭曉首獎得主、14組入選及獲獎創作正式公開亮相， 展期至3月31日期間「觀眾票選獎」與「 網路響應活動」將同步持續進行。

本屆「台北美術獎」及「2018 台北雙年展」展期與1月中「台北當代藝術博覽會」 期間取得交集；北美館身處於同一藝術生態， 希冀能為台灣的創作者創造更多國際能見度， 以及與專業藝文盛事互動的契機， 藉以實現藝術生態相依而共榮的理念。

兩大重量級藝術家回顧展與東亞繪畫史研究展覽無疑是眾所期待的亮 點。

2019經典大師回顧展：于 彭Ｘ董陽孜



于彭作品（圖/北美館）

北美館今年系列展覽中， 兩大回顧展分別在安排在年初及年末，「行者．天上．人間—于 彭回顧展」將接棒台北雙年展，在3月底展開由策展人吳超然操刀策劃， 展名引自李後主「浪淘沙」詞句中「天上人間」之慨嘆；年中7月由台灣策展人 王品驊與南韓策展人文貞姬（MOON Chung-Hee）合作策展「她的抽象—戰後東亞缺席的女性抽 象藝術史」。

董陽孜回顧展將於12月舉行，將展出珍藏多年的重要館藏「九歌」，該作品於1993年完成，作品全幅橫寬超過12米， 磅礡氣勢鉅作將顛覆觀眾對於水墨的既定想像。 期望透過大師回顧與藝術史的系列策展， 為台灣的藝術書寫留下檔案、立下里程。

跨國中堅藝術家：盧森堡Ｘ日本Ｘ泰國

除了重量級前輩藝術家回顧展， 北美館也策劃了多檔中堅世代藝術家個展與策展交流， 包含來自盧森堡的藝術家謝素梅（Su-Mei TSE）、日本視覺聲光藝術家池田亮司（Ryoji IKEDA）、泰國錄像藝術家阿比查邦．韋拉斯塔古（Apich atpong WEERASETHAKUL），共同交織開放語境的展覽場域。

盧森堡藝術家謝素梅創作歷程穩健、創作成果質量兼具，包含錄像、 繪畫、雕塑、裝置等多樣媒材均為她所擅長的創作語彙。曾在歐、 美、亞洲各地舉辦過多次個展， 更曾多次獲得國際大獎與重要展覽的肯定，將於今年4月舉辦「 謝素梅：安棲」個展，帶來多年創作研究的成果以及新作。

日本藝術家池田亮司是活躍於國際藝壇的知名電子作曲家與視覺藝術 家，其創作運用數位演算法融合聲音、視覺、物理現象， 打造感染力強烈的音像場域。

由資深泰國策展人 Gridthiya Gaweewong 為國際獨立策展人協會（ICI, Independent Curators International）策畫的泰國藝術家「阿比查邦． 韋拉斯塔古：狂中之靜」個展，將展出泰國導演兼錄像藝術家阿比查邦作品。阿比查邦被譽為「 東方第一魔幻寫實名導」，本次帶來的作品以強烈的影像敘事風格呈現。

鄭淑麗3x3x6 威尼斯雙年展台 灣館

北美館國際交流的最大重點：「第58屆威尼斯雙年展台 灣館」，將在義大利威尼斯普里奇歐尼宮邸舉行。 代表參展藝術家鄭淑麗、策展人保羅‧普雷西亞多（Paul B. Preciado），選定展名「3x3x6」， 展出鄭淑麗以台灣館場域進行全新創作之同名作品， 以其擅長的複合媒材創作手法，結合影像、裝置、 電腦運算等跨域創作語彙，打造出歷史與當下、 虛擬與現實世界互融的情境， 聚焦探討藝術家與策展人共同關注多年議題，也為社會廣泛討論的網 路與性別議題。

國際機構交流：法國音樂創作Ｘ澳洲當代藝術

北美館將於4 月邀請法國里昂國立音樂創作中心（Centre National de Création Musicale, Lyon, France）、11月與澳洲博斯當代藝術中心（PICA, Perth Institute of Contemporary Arts, Australia）合作來台展覽。

本次與里昂國立音樂創作中心合作展覽「樂動：光與聲的詩」， 由該藝術中心總監詹姆斯．吉魯東（James Giroudon）策劃，集結24位國際藝術家， 展出音像裝置作品，透過聲響與影像的結合呈現， 將帶給觀眾視覺與聽覺共感共構的獨特體驗。

11月與澳洲博斯當代 藝術中心的合作計畫緣起於台北市與博斯市1999年締結的姊妹市 盟約，今年雙城友誼正式邁入第20年，台北與博斯的兩座市立美術館將在此難得機會展開策展交流， 兩座美術館將指定策展人代表館方前往友館進行在地研究， 並將在當地汲取的研究成果帶回館內進行策展。

兒童藝術教育中心：無關像不像

2018年北美館兒童藝術教育中心推出計畫「建築的70%」 引起廣大迴響，運用建築元素引導學童發揮空間想像力。12月15 日開幕的兒童藝術教育中心第七號計畫「無關像不像」 抽象繪畫藝術教育計畫，將在今年上半年度持續展出，並將於6月推出第二階段展出， 帶來更多極具代表性的抽象繪畫作品，與親子觀眾共賞。

除此之外，北美館也將展出台灣新銳藝術家作品， 包含張碩尹、李明學、侯怡亭、倪灝、黃華真、吳權倫、 張般源、陳郁文，共8位。另外，201 6年台北美術獎首獎得主黨若洪將於8月重返北美館舉辦 個展，與各界分享他在得獎後兩年來的創作歷程與收穫，更多詳情請上北美館官網或臉書專頁查詢。



201 6年「台北美術獎」首獎得主黨若洪，將於8月舉辦個展（圖/北美館）