〈時評〉朱立倫要和吳敦義搶快

朱立倫卸下新北市長的第一天，立刻宣布投入2020總統大選，朱立倫一改過去沈得住氣的個性，這次急忙搶著出手、一幅當仁不讓的樣子，背後考量仍是目前國民黨主席吳敦義。

對吳敦義來說，他掌控整個國民黨中央資源和選舉機器，擁有絕對的主場優勢，但朱立倫失去新北市長光環後，必須要自己創造舞台，而爭取國民黨提名就是為了讓自己擁有話語權，避免吳敦義一個人說了算。

正因為朱立倫要參選，對於國民黨的提名規則，包括總統和立委，才不會完全是吳敦義決定，朱立倫至少是讓他自己變成「當事人」之一，吳敦義在做任何決策前，朱立倫好歹也有一個發聲的「身分」，才能爭取對自己有利的局勢。

從近期民調結果來看，朱立倫的支持度大幅領先吳敦義，因此，黨內有人積極推動以「全民調」方式，來決定國民黨總統參選人，而不再依照黨內既有提名規則，還必須納入黨員投票。畢竟，吳敦義在2017年才剛競選過黨主席，因此，若是要動員黨員投票，會遠比朱立倫占盡優勢。

另方面，不論是採取全民調，或是納入黨員投票，因為朱立倫的民意支持度領先，當然希望愈快民調愈好，避免橫生枝節，由於其他因素造成個人聲勢下滑；相對地，眼前落後的吳敦義，特別希望延後民調的時間，這樣他才有機會扭轉頹勢，抬高自己的人氣。

另一個是立委提名，站在黨主席位置上的吳敦義，有能力去影響提名人選，例如，這次新竹縣長提名，就是吳敦義意志的展現，因此，吳敦義可以借著立委提名過程，去爭取更多有意爭取立委提名的人士，來力挺吳敦義選總統，而且，若是立委和總統合併投票，黨內提名作業也一致時，吳敦義將能綁到愈多人的明助與暗助。

整體情勢而言，朱立倫的優勢只有現階段民調，其餘優勢可能都被吳敦義算計，所以朱立倫怎可能不急？因此，朱立倫再溫文儒雅，這一次也必須提前表態，因為若是再「夭鬼假細禮」，很可能就被別人整碗捧去了。