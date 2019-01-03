非洲豬瘟防治　蔡英文：不能有「國內不一定會發生」的僥倖心態

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文昨（2）日上午針對非洲豬瘟議題召開跨部會國安首長會議，除了表示各界不能存有「國內不一定會發生」的僥倖心態對非洲豬瘟的防治掉以輕心外，也呼籲民眾要有長期防疫抗戰的心理準備。

為有效防制非洲豬瘟疫情，蔡總統昨日邀集行政院各部會及國安部會首長就當前非洲豬瘟在中國蔓延失控的疫情狀況，以及國內的防疫整備工作進行了解。

蔡總統並於會中對各部門作出七點裁示。包括在中國疫情快速擴散下，防疫的風險管理應該建立在最壞劇本的想定與應變規劃，各界不能有「疫情不一定發生」的僥倖心態，要同步做好最壞準備與應變。

政府將投入必要的人力與預算，要求所有政府機關及民眾以最嚴肅的態度進行防疫工作，民眾也要有長期防疫抗戰的心理準備。

相關產業及政府部門需做好疫情通報，杜絕隱匿，即時澄清，穩定民心，並且同時做好豬隻養殖與產業的轉型與現代化，讓「危機」變成「轉機」。

最後，蔡總統也再次呼籲中國，做好疫情通報與防疫分享，確保臺灣人民與周邊國家人民的健康。擔起一個負責任大國應有的責任與角色，善盡國際義務。

蔡總統提及，以非洲豬瘟在中國擴散的速度和範圍來看，來勢洶洶的疫情，正對臺灣造成極大的威脅，無論是幾千億的經濟產值，豬農、豬隻養殖產銷，甚至影響民眾的生活型態、環境、全民健康，以及國家形象。

蔡總統指出，從去年八月開始，政府就啟動了全面性的防疫工作，無論是強化邊境查察、加強民眾宣導、提高罰責、養豬戶督導，到舉辦防疫演習，有效地把可能的疫情風險降到最低。而這一場防疫作戰，將會是一場持久戰，再加上年關將近，民眾與物資往來將更加頻繁，豬瘟病毒入境的風險也將更加升高，各界絕不能掉以輕心。