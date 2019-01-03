蘋果iPhone光環不再 下修財測加深投資人擔憂

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）隨著智慧手機科技發展已臻極限，向來稱霸市場的iPhone，終於也面臨銷售瓶頸了。

《美聯社》報導，2日美股收盤後，蘋果執行長庫克（Tim Cook）致函公司股東，坦言於去年12月29日結束的會計年度首季營收，恐低於預期，僅840億美元。根據金融數據公司FactSet先前做的調查，分析師預估蘋果本季營收應能達到913億美元。值聖誕節、新年假期的傳統購物季，蘋果營收卻低於預期9%，實非投資人樂見。確切官方數據將於29日公布。

庫克認為，中國市場是一大因素。中國經濟成長趨緩、美中貿易衝突頻仍，加上華為、小米來勢洶洶，蘋果在中國市場銷量日趨疲弱。雪上加霜的是，一如蘋果預期，其他地區對iPhone新手機的渴求程度也已降低。這恐怕是因為蘋果高端手機要價1,000美元起跳，消費者荷包難以消受。

週三蘋果股價重挫7%，來到146.4美元。從去年10月初高點至今，蘋果股價已跌32%。此一態勢恐連帶影響蘋概股表現。韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師Daniel Ives表示，「這是庫克時代蘋果最黑暗的日子。」他認為蘋果錯估貿易戰形勢，持續在中國市場推出高端手機，讓對手見縫插針，搶佔中低階手機市場。如今端看蘋果如何改變銷售策略，否則iPhone榮景恐難再現。