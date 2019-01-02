回應習近平「一國兩制」論　外交部：漠視臺灣人民的權利

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）針對今（2）日中國國家主席習近平發表兩岸應「共同努力謀求國家統一」，並提出「一國兩制」、不承諾放棄武力對臺等言論，除了總統蔡英文下午召開記者會嚴詞回應，臺灣絕不接受北京的「一國兩制」外，外交部也發布聲明，批評北京漠視臺灣人民決定未來的權利，並呼籲國際社會正視中國對臺灣的打壓。

外交部表示，習近平今日的談話欲將「一中原則」、「一國兩制」強加於臺灣人民，漠視臺灣已是民主國家的事實、漠視臺灣人民擁有決定臺灣未來的權利，也漠視臺灣人民拒絕「一國兩制」的堅定態度。

外交部呼籲國際社會，注意北京當局在賣力說明兩岸人民心靈契合的同時，仍加強力道打壓臺灣人民的正常國際活動，不斷對臺灣進行軍事威脅恫嚇。

「中國這些負面作爲嚴重傷害臺灣人民的感情」，外交部呼籲國際社會繼續支持民主臺灣，讓臺灣這座民主燈塔持續照亮亞太地區。

大陸委員會也指出，習近平的談話是對臺灣高度統戰、促統與分化的宣傳。對於習近平言談間絕口不提對臺無情打壓、不尊重臺灣民主體制與人民選擇權利，更排除與臺灣執政當局溝通接觸等，陸委會也表示，「我們不會接受，也不認為這是符合時代潮流的兩岸關係前景。」

陸委會強調，習近平今日倡議的「民主協商」、「政治談判」等，「沒有我們國家生存的空間」，專制政權也不可能有民主協商。陸委會提醒各界檢視「一國兩制」在香港實行的結果，造成港人自由法治人權的斷喪，「兩岸政治議題是個難題，然北京當局霸道、分化作為無助於兩岸關係開展，這不過是中共介入臺灣社會的藉口。」

外交部也提及，臺灣作為民主國家，長期在國際社會扮演負責任且積極貢獻的角色，「期待國際社會正視臺灣已是成熟民主國家、不受中國管轄的事實，並與臺灣攜手合作，捍衛共享價值，建立以自由、民主、人權爲基礎的國際秩序。」