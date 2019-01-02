截至12月28日櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年12月28日累積開戶數為15,893,819戶，較12月22日累積開戶數15,887,861戶，增加5,958戶，增幅約0.04%。另本年12月28日現股當日沖銷累積開戶數為1,688,587戶，較12月22日現股當日沖銷累積開戶數1,694,723戶，減少6,136戶，減幅約0.36%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年12月28日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,358戶較12月22日開戶數174,452戶，減少94戶，減幅約0.05%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至12月28日止日均值為329.78億元，總成交金額為81,455.08億元，其中盤後定價交易金額為258.91億元。另本年度截至12月28日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為35.17%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為35.22%。

(二)本年度興櫃股票截至12月28日均值為9.73億元，總成交金額為2,403.71億元。

四、本年度上櫃股票截至12月28日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計590家，較上週(截至12月22日止)得為信用交易家數588家，增加2家。

(二)融資餘額為435.76億元，較上週(截至12月22日止)融資餘額434.59億元，增加1.17億元，增幅約0.27%。

(三)融券餘額為148,480張，較上週(截至12月22日止)融券餘額145,966張，增加2,514張，增幅約1.72%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.26%，較上週(截至12月22日止)之比例14.30%，減少0.04%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.57%，較上週(截至12月22日止)之比例0.57%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至12月28日止，累計營業天數249日

債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計124期，發行餘額為5兆6,024.73億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計102家537期，發行餘額為1兆8,169.33億元，較上週增加6億元。

(三)轉換公司債已上櫃計154家185期，發行餘額為1,289.43億元，較上週減少2.32億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家350期，發行餘額為9,125.51億元，較上週增加33.2億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計589期約1,584.91億美元，較上週增加1億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為48兆6,432.66億元，日均值為1953.54億元，包含：

1.買賣斷交易6兆3,913.23億元，日均值為256.68億元，佔總成交金額比例為13.14%，其中：

等殖成交系統買賣斷成交金額為4兆4,170.34億元，佔買賣斷成交金額比率為69.11%。

營業處所買賣斷成交金額為1兆9,742.89億元，佔買賣斷成交金額比率為30.89%（包含政府債券9,658.15億元，日均值為38.79億元；普通公司債8,140.90億元，日均值為32.69億元；金融債券1,753.70億元，日均值為7.04億元；外國債券190.14億元，日均值為0.76億元）。

2.附條件交易42兆2,519.43億元，日均值為1696.87億元，佔總成交金額比例為86.86%，其中等殖成交系統成交金額為6,231.73億元，佔附條件成交金額比率為1.47%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.92億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為3.14億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.04億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為144.86億美元，以人民幣計價之成交金額為273.22億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為6,174億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交6,174億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為5,998億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計467.37億元，本年度累計成交金額為483.09億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計740.1億元，本年度累計成交金額為808.37億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,390.34億元，本年度累計成交金額為2,744.29億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額3,805億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計480.18億元，本年度累計成交金額2,756.86億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計2.7億元，本年度累計成交金額54.4億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額9,310.76億元。

上櫃相關業務 :

一、截至107年12月28日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：766家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：31家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數7家 (M31、大詠城、易發、詠昇、勤凱、樂斯科、泰金-KY)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：7家 (全宇昕、台生材、萬年清、雍智科技、台康生技…等)

二、截至107年12月28日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：256家 (包含外國公司9家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：54家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：2家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：53家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年12月28日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：90家

(二)累計登錄創櫃板家數：144家

(三)當年度累計輔導家數：34家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年12月28日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,112家

五、截至107年12月28日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.12.30~108.1.5)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：無