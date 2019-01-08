妹妹萬歲！澳洲女導演操刀Libresse廣告　幽默搞笑正視私密處健康

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）澳洲導演基姆·格里格近日操刀女性衛生用品品牌輕曲線「妹妹萬歲」的創意廣告，使用詼諧幽默的手法，喚起女性關心身體健康的自覺。

基姆·格里格（Kim Gehrig）為第一位幫英國高檔百貨公司 John Lewis 拍攝聖誕節廣告的女導演，也曾與許多知名品牌合作，例如Ikea, Lurpak, Cadbury等，她的創作不只打造品牌的良好形象，更能帶給觀眾啟發。



「妹妹萬歲」廣告片段（翻攝自youtube）

這次，基姆執導的輕曲線（Libresse）「妹妹萬歲」（Viva La Vulva）廣告創意十足，使用許多物品及場景象徵女性的陰部，例如，生蠔、餅乾、木瓜等，並同時讓該部位對嘴唱知名歌手卡米兒·亞布魯（Camille Yarbrough）的經典曲Take Yo’ Praise。

根據It's Nice That報導，基姆透露，當初收到該女性私密處清潔產品的廣告劇本，為慶祝「妹妹」活動並具有視覺效果的畫面，但是，製作團隊對音樂也很有興趣，因此，她希望讓平常沈默的「妹妹」說話，於是選擇對嘴唱（lip sync），並且選擇Take Yo’ Praise如此別具意義的歌曲，她將之稱為「妹妹對唱」（Vagina Lip Sync）。

對於此創意十足，幽默搞笑的作品，基姆說明，她希望能讓所有女性對自己身體感到自豪，並且打破社會大眾對於陰部的傳統刻板印象，其實，「妹妹」可以是一個很美麗很女性的部位。



（影片來源：youtube）