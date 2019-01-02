摩根史坦利投資展望：2019太空年

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）摩根士丹利去年底提出報告，預測2019年是太空年，投資人可多加留意航太產業，其中尤以太空探索科技公司（SpaceX）與藍色起源（Blue Origin）最為看好。

CNBC報導，大摩看好未來太空產業發展，甚至於去年12月在紐約舉辦了一場太空峰會（Space Summit），與會人士不乏公家與私人太空企業以及投資人。

大摩在報告中指出，由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX，去年在太空產業多有建樹。其與美國太空總署NASA合作的一項計畫，最快今年1月底就會將美國太空人送上太空站。SpaceX去年也成功試飛獵鷹重型（Falcon Heavy）火箭、測試寬頻衛星。

此外，由亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）創辦的藍色起源，去年9月與聯合發射聯盟（United Launch Alliance, ULA）簽署合約，該聯盟是由洛克希德·馬丁太空系統與波音組成之合資公司。ULA目前正積極研發火箭，藍色起源將負責提供火箭所需之引擎。

大摩推薦投資人留意的其他新創航太公司包括Vector與Virgin Orbit。大摩預計，全球航太經濟規模可望於2040年破1兆美元。