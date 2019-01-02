防疫非洲豬瘟　以植物性蛋白取代豬源性飼料

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）近來中國籠罩在非洲豬瘟的黑色陰霾，官方採取全面撲殺感染豬隻的極端政策，但仍不見疫情趨緩，加上疫情資訊的不透明，鄰近國家的恐慌不減反增，主要是因非洲豬瘟病毒具有頑強的「生存力」！使得這塊生產全球五成以上豬肉的土地，一瞬間風雲色變，撼動整個與養豬相關的產業，從原料、飼料、銷售通路到進出口作業，無不驚慌失措。

非洲豬瘟爆發後，各界紛紛提出如何確實殺滅感染豬隻，消毒有關的器具、食品及汙染物等政策，但至今也沒有辦法有效控制疫情蔓延。2018年底中國海關總署在天津檢驗兩批即將出口至東南亞各地的豬血漿蛋白飼料原料，檢驗結果發現非洲豬瘟病毒，倘若這批貨物真的出口至各國的飼料廠，製成飼料後又進了動物肚子裡，會不會造成全球豬瘟大爆發呢？

事實上早在2001年，各國便因20世紀末狂牛症爆發肆虐，各國紛紛提出以植物性蛋白取代肉骨粉成為飼料原料，其中以蛋白質含量高、胺基酸組成均衡之黃豆為主。

亞洲第一家HACCP發酵黃豆蛋白製造廠應用獨步全球的乳酸菌發酵技術，將黃豆粉水解成優質植物性胜肽，發展出全面解決方案。不僅製程和原料完全天然，更能平衡動物腸道菌叢及提升免疫力、提高存活率與換肉率，降低飼養成本，也是亞洲唯一在免疫期刊發表，並通過歐盟最高標準HACCP、ISO22000認證的廠商。