桃市規劃「南區新住民培力中心」 協助新住民融入社會

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）桃園新住民聯合服務中心於2017年成立後，主要負責新住民各項措施橫向聯繫及亮點計畫推動，積極推動新住民友善學校、社區或企業相關措施，營造接納、支持新住民的環境，成效頗豐。桃園市政府更規劃，未來設置「南區新住民培力中心」，提供更多創新服務，讓新住民在桃園的生活和打拼能夠得到更多協助。

桃園市長鄭文燦表示，桃園是一個具多元文化特質的城市，截至去（107）年10月底，桃園新住民家庭達6萬232個，其中有3萬7,814個家庭配偶來自中國大陸，2萬2,418個來自東南亞國家。

為了服務更多新移民朋友、提升服務品質，桃園市在105年成立新住民事務委員會，並在106年將舊桃園分局建築物活化，成立「新住民聯合服務中心」，共有7個市府局處及中央單位代表進駐，亦設置「House 135」展覽空間，透過展出新住民相關文創作品，讓市民朋友更了解東南亞國家文化。

鄭市長並指出，未來市府將規劃成立南區新住民培力中心，提供創業課程、技藝學習、創業初期風險分攤，希望打造成為新住民創業育成中心，提供新住民朋友更多協助；也會讓各局處及新住民聯合服務中心檢討委外人才培育工作，如各地通譯人才培訓、檢定等，希望培育出來的人才，都能夠真心為新住民服務。