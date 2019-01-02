蔡英文：臺灣絕不接受「一國兩制」

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）針對今（2）日中國國家主席習近平發表兩岸應「共同努力謀求國家統一」等言論，總統蔡英文下午召開記者會嚴詞回應，臺灣絕不會接受北京的「一國兩制」。她並批評，中國不願在非洲豬瘟的防疫上合作、買走臺灣的邦交國、施壓國際企業塗改臺灣名稱，以及派遣軍機、軍艦繞臺等作法，都不會帶來兩岸間的「心靈契合」。

針對習近平今日在北京發表《告臺灣同胞書》40週年的談話，蔡總統在下午近四時臨時召開記者會做出回應。她表示，臺灣絕不會接受一國兩制，絕大多數臺灣民意也堅決反對一國兩制，這是「臺灣共識」。

對於習近平今日談話中提到兩次「九二共識」，並定調為「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，蔡總統強調，「我們始終未接受九二共識」。她指出，今日習近平的談話，證實了北京所定義的九二共識，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。

蔡總統也再次重申昨（1）日新年談話中提到的兩岸關係正面發展的「四個必須」，包括中國必須正視「中華民國臺灣」存在的事實；中國必須尊重2,300萬臺灣人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘的方式，介入臺灣人民的選擇；兩岸必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異，而不是用打壓或威嚇，企圖讓臺灣人屈服；兩岸議題必須是透過政府或政府所授權的公權力機構協商，任何沒有經過人民授權、監督的政治協商，都不能稱作是「民主協商」。

蔡總統強調，政府願意與中國協商，然而凡是涉及兩岸間的政治協商或談判，都必須經過臺灣人民的授權與監督，並且經由兩岸以政府對政府的模式來進行。她也再度呼籲中國，「勇敢踏出民主的腳步，也唯有如此，才能真正理解臺灣人的想法與堅持。」

強調中國身為大國必須要有「大國的格局、大國的責任」，蔡總統指出，兩岸關係應是建立在彼此的相互尊重與理解，以及兩岸政府務實地處理有關人民福祉的問題上，中國過去兩年間對臺灣一連串的舉措，包括不願就非洲豬瘟疫情與臺進行合作、施壓國際企業塗改臺灣的名稱、買走臺灣的邦交國，以及派遣軍機、軍艦繞臺等，都不會帶來兩岸人民的「心靈契合」。

而為反制中國以利誘方式吸引臺灣技術、資本及人才「走進中國大陸」的經濟統戰，蔡總統表示，政府將全力推動「壯大臺灣」的各項策略跟措施，鞏固以臺灣為主體、臺灣優先的經濟發展路線。

習近平在今日的談話中宣稱，「臺灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的。」

強調「臺灣前途在於國家統一」，習近平稱要逐步推動和平統一進程、探索一國兩制臺灣方案，並提及在「堅持九二共識」與反對臺獨的共同政治基礎上，要和臺灣政黨代表展開「廣泛深入的民主協商」。

儘管強調要達成兩岸關係和平發展的制度性安排，習近平也直言不會承諾放棄使用武力，針對外部勢力干涉和「臺獨分裂分子及其分裂活動」，保留採取一切必要措施的選項。