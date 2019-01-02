香水別噴皮膚了 醫：恐產生光敏感 造成色素沉澱

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）香水如同隱形配件，對於許多時下男女來說，常藉由香水來展現個人魅力、獨一無二的氣味，但香水的成分上百種，長期噴在皮膚上，會不會影響健康呢？以下由臺安醫院皮膚科主任曾德朋醫師為大家解惑。

曾德朋醫師表示，一般來說，所有市售香水都不建議直接與皮膚接觸，因為無論標榜多天然的成分，香水依舊是含有化學物質。若肌膚上擦上香水，經過紫外線的照射，產生光敏感，出現發炎及色素沉澱的狀況，就是所謂的過敏反應，嚴重者甚至導致會有接觸性皮膚炎，以及眼睛、上呼吸道不適的情形。

很多人誤以為，把香水噴灑在腋下，就可以遮蓋住惱人的體味，其實不然。所謂的狐臭是因為大汗腺製造的汗液中，包含油脂、蛋白質等物質，而這些蛋白質與細菌作用後就很容易出現臭味，最常見的部位就是腋下，且大汗腺分布的部位很深，因此，靠香水是無法掩蓋狐臭的刺鼻異味，而香水加上狐臭反而會更不好聞，噴灑過量香水也容易造成皮膚過敏，或誘發其他皮膚病。

在選購香水時，很多人會連續在空氣噴灑多次，導致香味過於濃郁刺激，讓嗅覺產生不適，建議先將香水噴灑在硬紙卡上，並將紙卡距離鼻子約30公分處在空氣中揮動，可以較易判斷其味道是否適合自己。

此外，使用香水時不建議直接朝眼睛與口鼻噴灑，請噴灑在衣服上，盡量避免與皮膚直接接觸，若需要使用在肌膚上，也建議先輕輕噴灑於手腕或耳後附近，確認肌膚是否有產生敏感症狀後再行使用，且切勿多種香水重複噴灑，開封過後請盡量在1年內使用完畢較佳。

如果在使用香水後，發現肌膚出現不適的症狀，可先用水洗淨身上的香水殘留，並停止使用該瓶香水，之後症狀若無改善，應盡速前往皮膚科就診，檢查不適原因並加以治療，建議可了解造成肌膚不適的成分，下次購買時應避開含有該成分的產品。