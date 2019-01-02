(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)美國《彭博》分析，今（2019）年中國P2P網貸規模恐蒸發7成。

報導介紹，在2018年，P2P網貸平台數量，減少了1021家，也就是大約5成，而到今年底，可能只會有大約300家幸存。

報導嚴厲批評，P2P網貸宛若龐氏騙局（Ponzi scheme），讓中國資金提供者卻步，並引起民衆在大城市抗議，迫使中國政府關閉小型網貸平台。

《台灣英文新聞》也在去年8月做過類似報導，介紹北京群衆聚集，抗議網路金融債務不履行，並在另一篇報導中，配合網路影片介紹中國警察如何對付這些受騙民衆。

《彭博》報導，中國P2P網貸平台宜貸，將結束營運，並用5年的時間，償還3萬2000位債權人大約4百萬人民幣的債務。

報導指出，P2P網貸是現在中國風險最高，且最未受管制的金融體系。

P2P網貸及虛擬貨幣等新金融機制，骨子其實都相當類似，因為它們都主打所謂「去中心化」的牌子，強調可以讓交易更民主自由，不受銀行等既得利益團體控制。

支持所謂「去中心化」的論述，大多環繞在銀行過於保守，不肯對新興商業模式投資，但事實上，銀行或更廣義的間接金融機構（financial intermediaries），有其無法被取代的存在價值。

最重要的點，在於專業能力，因為一般民衆畢竟無法做出能與專家媲美的金融評析，也較難識破謊言，對抗各種非專業人士無法想像的風險。

以投資人最關注的資產安全為例，由於虛擬貨幣交易所「去中心化」地管理貨幣，而未統籌成立特殊機守護數位資產安全，導致他們欠缺專業資安人才，造成去年日本和南韓接連爆發虛擬貨幣遭竊事件，讓民衆信心大降，比特幣價格也快速下跌，至今未有起色。

《日本經濟新聞》在上個（12）月31報導，由於比特幣價格一路瀉到2017年12月高峰期的5分之1，因此許多「挖礦」公司只好選擇離開市場。

部分平台也坦誠，「需要要把這個服務，交給專業的虛擬貨幣管理業者進行，因為若單一業者試圖進行所有業務，則必定不專業。」

外媒：中國P2P網貸市場將崩潰