民望低！ 美國人對川普的新年期許：下台

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）新年新氣象，美國知名商情網站《商業內幕》（Business Insider）做了一項調查，詢問逾千名美國人，希望看到總統川普做出何種新年期許。他不愧是美國史上最不討喜的總統之一，民調出爐，超過兩成的受訪者回答：辭職下台。

共1,037人參與這項「你認為川普應有何新年期許？」民調，其中最受歡迎的答案就是「辭職」，高達213人以此作答，佔22.8%。

第二高的期望是「少用推特」，達10.4%，民眾對這位熱愛以推特治國的領導人顯然相當不滿。據報導，川普平均每天推文逾5次，常用於貶謫媒體報「假新聞」，或批評特別檢察官對通俄門之調查。過去一年來，川普發了數百則推文，不乏情緒性用詞，有則推文甚至嗆聲他的「核彈按鈕」比金正恩的更大顆。

其餘答案分別是：變和善一點（6%）；持續當前政策（5.7%）；謹言（4.9%）；誠實點（3.6%）；變好一點（3.2%）；築牆（2.8%）；讓美國再次偉大（1.9%）。

從答案不難看出，美國人民盼望總統能改進與外界溝通之模式，做個謹言慎行的領導人。也有人希望川普能「尊重他人」、「讓美國更好」。有趣的是，有0.7%的受訪者對川普的新年願望就是－減肥、多運動。