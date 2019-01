大台北當代藝術雙年展　「超日常」裝置藝術顛覆日常

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)大台北當代藝術雙年展以「超日常」(Daily+)為題,由國立台灣藝術大學主辦,邀請自法國、美國、奧地利、盧森堡、日本以及台灣等多位藝術家現地製作,並於有章藝術博物館等藝文空間展出。

已邁入第二屆的大台北當代藝術雙年展以「超日常」為題,由策展人張君懿邀請台灣小說家駱以軍,沿著展場空間書寫「翻牆者」小說,作為參展藝術家們創作發想的參照之一,而小說最後又以「閱讀膠囊」、「超日常衛星站」、與 「翻牆指南」等三種不同形式的展呈現,定調今雙年展以場所、作品、文本共構的三重基調。



駱以軍創作「翻牆者」小說(圖/有章藝術博物館 Our Museum)



「翻牆者」以「閱讀膠囊」形式展出(圖/有章藝術博物館 Our Museum)

這次展出的作品精彩多元,其中,重頭戲包含來自法國的史蒂芬‧帝德(Stephane Thidet),今年夏天他將塞納河河水引入巴黎古監獄,其大型裝置作品「改道」成為藝術界熱門話題。

史蒂芬‧為本屆雙年展打造了全新作品「無暗之界」,在黑暗空間中,一盞幽微暖黃的燈泡,緩緩巡遊在 遍佈浮萍的池水上,劃出一個個轉瞬即逝的圓弧,在原為家屋的場所中以詩意的方式劃出彷彿落在日常之外的時光之流。



史蒂芬與作品「無暗之界」(圖/ 有章藝術博物館 Our Museum)

除此之外,法國當代藝術大獎杜象獎得主克羅德‧克勞斯基(Claude Closky)同樣為本次雙年展打造新作,「通知」以平板電腦中不停衍生的影像與大量垂懸的手機充電線,回應當代科技文明下媒體與人類的關係;同為杜象獎的得主朱利安・佩維厄(Julien PRÉVIEUX)則展出2015年的得奬作品「What Shall We Do Next?」,透過表演者肢體動作的演示,將智慧型手機的專利手勢轉從實際功 能中釋放而出。

另外,日本藝術家平川祐樹展出反思自然環境變化的系列作品「消失的樹」,同時蒐集台北地下水現地製作「給房間的根」,此作品以一杯倒置於空間中的水杯探問人類與水的本質之源;而台灣藝術家賴志盛則從深藏於老房子內部的電路管線出發,從源頭處延伸而交織成一片「浮洲」與展場融合。

「超日常」展覽自即日起至20日於有章藝術博物館、九單藝術實踐空間、北區藝術聚落展出,另外,策展人兼藝術家張君懿與作家駱以軍共同合作的「超日常衛星站」,也陸續於11家藝文據點展出。更多詳情請前往超日常官網、有章藝術博物館粉絲頁 或 有章藝術博物館官網查詢。



尼可拉斯‧圖爾特(Nicolas TOURTE)裝置作品「不知」,運用傢俱、塑膠布與在地買的便當、珍珠奶茶等,結合實物投影創作(圖/有章藝術博物館 Our Museum)



查理・卡克皮諾(Charles CARCOPINO)作品「個人電腦音樂」(圖/有章藝術博物館 Our Museum)