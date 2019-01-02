孩子感冒該服藥嗎？ 美FDA為爸媽解惑

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）頻繁感冒對於小孩來說是件稀鬆平常的事，雖然一般感冒大多不會引起嚴重併發症，但每每讓照顧者心力交瘁。小孩抵抗力弱、表達能力不佳等原因，一旦生病了，為求心安的爸媽幾乎會帶小孩就診，但醫師開了一堆藥，爸媽又開始擔心藥吃多了會造成小孩自身免疫力下降？以下為美FDA的兒童感冒和咳嗽用藥資訊，希望能一解焦慮爸媽心中的疑惑。

美FDA表示，有些感冒和咳嗽藥對嬰幼兒來說易出現嚴重，甚至致命的副作用，建議爸媽熟知基本用藥常識，養成看清楚用藥說明的習慣，例如2歲以下幼兒不得服用任何非處方箋用藥，未滿18歲以下的青少年禁止服用含有鴉片類藥物：可待因(codeine)和氫可酮(hydrocodone)成分的咳嗽、止痛藥，因近年國際許多研究發現含鴉片類藥物成分的藥品恐引起兒童、青少年出現呼吸系統不良的情形。

感冒並沒有特效藥醫治，僅能針對感冒症狀來開藥以舒緩不適感，一般情況下，感冒會在1至2週內自行痊癒，服用處方箋用藥只會緩解不適症狀，但並不會幫助感冒提早痊癒。咳嗽是感冒常見症狀，作用在將外來的物質或是黏液從肺部以及上呼吸道清除，多喝溫開水可緩解不適。

但家中小孩若出現以下情形，代表感冒可能出現惡化徵象，請務必立即致電家庭醫師或前往診所、醫院：

兩個月內的初生兒出現發燒情形。 體溫超過38.8度以上。 嘴唇發紫。 呼吸困難、急促。 拒絕進食和飲水，並出現脫水症狀（例如減少排尿）。 異常躁動或嗜睡。 持續耳朵疼痛。 咳嗽超過3週以上。 症狀不見好轉。

據研究顯示，成人每年平均感冒3次，小孩則會更頻繁，通常只要透過多休息、喝水等方式會自行痊癒，但症狀若嚴重到影響睡眠，建議針對症狀服用藥物以緩解不適，但小孩的用藥劑量要特別當心，務必使用有刻度的吸管、小量杯或口服注射器量取。