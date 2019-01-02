〈財經主筆室〉華為被禁若擴大 逾40家台灣重量級供應廠剉哩等

就在美國代表團預計元月7日將前往中國協商貿易前夕，又傳美國總統川普正打算以國安為由，全面禁止美國企業使用華為和中興通訊生產的電信設備，除了讓美中貿易新回合會談，未展開先蒙上陰影外，華為事件似乎有日漸擴大趨勢，外界擔心事件延燒，一旦美國採取措施將會影響到產業供應鏈，尤其對台廠間接衝擊，到底影響會有多大備受關注。

經濟部認為台廠都有做分散布局，預估衝擊不會太大。但中央銀行總裁楊金龍日前對華為事件提出看法。他指出，目前多國限用華為產品，可能影響台灣相關供應鏈投資。看來華為事件對台灣來說，應該很難完全置身事外，而2019新春後科技大廠陸續舉辦的新一波法說會，勢必將成為市場關注焦點，科技大廠屆時說法將是民眾觀察一大重要風向球。

華為到底是一家怎樣的公司？對世界的影響有多大呢？據統計，華為在全球市場的地位，行動基地台設備供應佔全球第一，手機出貨量排名是全球第3，華為基地台設備全球市佔率約30~35%、光通訊設備全球市佔率約40~45%，都是全球第一大的設備供應商，華為2017年銷售金額6308億元人民幣（約921億美元），而中興通訊2017年銷售金額為人民幣1088億元，即華為營運規模是中興通訊的4.8倍。

華為一旦被禁，對台灣廠商供應鏈衝擊影響有多大？據統計，華為在台廠核心供應商至少包括台積電、鴻海、大立光、旺宏、日月光、聯發科、晶技、欣興電、南亞科、華通及聯恩等11家，如果仔細分析華為對台灣供應鏈涉及產業包括半導體、手機零組件、光通訊、系統組裝、PCB、網通、砷化鎵等，單在光通訊產業佔台廠營收比重就達20%之多，若加上與台廠關係密切的美日韓等廠商，影響的供應鏈大廠至少超過40家以上，業者擔心華為事件將嚴重影響營收及獲利表現。

台積電及鴻海兩家台灣科技業龍頭廠，日前紛紛宣布採取緊縮成本支出動作，似乎就是意識到未來景氣下滑危機。以鴻海為例，華為是其電信設備及智慧手機主要代工客戶，旗下富智康代工華為智慧手機及平板電腦，代工比重達10%，旗下工業富聯則是代工華為的無線基地台電信設備，華為對鴻海營運影響不小。大立光的中國營收比重高達六成，最大手機客戶就是華為，雖然往來業務不是電信設備，但中國手機市場疲軟，且蘋果下修手機出貨量，加上華為事件風暴擴大，華為手機銷售業務多少會受影響，大立光短期營運必定放緩。

美中貿易協商即將進入新一回談判前，近日才傳出川普與中國國家主席習近平通電話互道新年外，雙方也表達希望達成對兩國人民和世界各國人民都有利的成果，但卻又傳出要全面禁買華為電信設備。

2018年8月川普才簽署國防授權法案，明定美國政府員工及合作廠商，不准使用華為與中興的技術、產品或零件，如今傳出又將擴大到所有美國企業，或許這又是一次和談與耍賴穿插的兩手戲碼，但若考量目前華為的國際影響力，美國出手也不算太意外，對產業供應鏈的造成的衝擊也很難避免。