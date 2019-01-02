移民署製越南語文宣 籲124名失聯越南旅客快自首！

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）­移民署1月01日在桃園機場召開記者會呼籲，認識或與觀宏團脫團越南旅客有聯繫的在台越南鄉親，儘快告訴脫團旅客至移民署或警政署相關單位自行到案。本次脫團旅客已違反入出國及移民法相關規定，已由司法機關偵辦，自行到案者除可考量情節從寬處理外，經調查後亦可早日返回越南。

去年12月25日觀宏團脫團越南籍旅客148人，經移民署及警政署連日查緝，截至今年1月1日止，已到案24人，包括查獲15人以及自行到案的9人。

呼籲脫團越南旅客儘速出面到案，移民署製作中越雙語文宣，透過社群網路及通訊軟體廣為發送，請在台越南鄉親鼓勵出面自行到案。

本次148名越南旅客來台自行脫團失聯，已涉及違反入出國及移民法第74條「未經許可入國」規定，非只是單純在台逾期停留，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金。

此外，本次脫團的越南旅客已涉及刑事案件，若民眾提供藏匿處所或給與協助，恐觸犯刑法藏匿人犯罪，可處2年以下有期徒刑，移民署提醒民眾勿以身試法。

移民署1225「觀宏專案」脫團旅客聯繫電話：

北區事務大隊(Khu Bắc)：02-29611356

中區事務大隊(Khu Trung)：04-24725102

南區事務大隊(Khu Nam)：0988-955971

國境事務大隊(Xuất nhập cảnh)：0933-090291