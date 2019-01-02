西班牙型男藝術家「激情與空無」找出口　台北當代藝術館免費參觀

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台北當代藝術館邀請旅居台灣的西班牙藝術家阿里巴魯‧圖魯荷達，於戶外廣場貨櫃空間（MOCA Cube）舉辦個展「激情與空無」，帶來油畫及木雕作品，自即日展出至27日。

西班牙藝術家阿里巴魯‧圖魯荷達（Alvaro Trugeda）出生於西班牙桑坦德（Santander），目前創作及生活於台東和西班牙兩地之間，在異鄉中開拓更多創作的可能性及自我探索，持續以繪畫為主要創作媒材，海洋、人體、植物與有機造型是其常使用的畫面元素。

台北當代藝術館館長潘小雪表示，這位西班牙畫家很特別，把西班牙超現實主義式的荒謬感，加上他自己很陽光的生命融合起來，讓小小的貨櫃令人眼睛為之一亮。

這次展覽「激情與空無」（Passion and Emptiness）集結了多件平面繪畫與小型雕塑，概念源自古希臘神話米諾斯迷宮（Labyrinth）的傳說，作品中出現被囚禁的野牛象徵激情，勇闖迷宮的英雄代表智慧，猶如他在創作迷途上尋找出路的寫照，看似層疊交錯，卻有著絕對的出口。

阿里巴魯表示，每一次的創作都像在迷宮裡尋找出口，最終目的是要和身邊的人建構關係。然而，這過程需要勇氣以及運氣完成任務，一切都要經過不斷自問自答去找答案，由內向外的探索並在藝術中前進。

阿里巴魯作品風格強烈，鮮明色彩與超現實的想像力勾勒出各式人體雕像、花卉、植物與幾何形體的交疊構圖，由於旅居台東因此時常看到以海洋為背景的作品。展覽呈現他內在思考感知與理智彼此矛盾，試圖透過個人直覺突破內心理智與情感之間的和解出口。



「激情與空無」展出西班牙藝術家阿里巴魯（左3）作品，開幕式上台北當代藝術館館長潘小雪（右3）也出席（圖/台灣英文新聞）



作品照片（圖/台灣英文新聞）



展覽資訊（圖/台北當代藝術館）