美國玫瑰花車迎新年 台灣之聲獲國際首獎

中華航空與外交部、交通部觀光局合作，以「台灣之聲」為題打造三太子巨型人偶參加美國玫瑰花車遊行，蟬聯國際首獎。

美國玫瑰花車遊行是每年元旦盛事，玫瑰花車比賽除了首獎之外，分別在花車設計、花卉呈現與娛樂價值等三大類別，頒發20多個獎項，華航連2年拿下國際首獎（International Award）。

玫瑰花車評審標準嚴格，除花卉種類、藝術表現之外，是否符合年度主題也是評比重點。

2019年第一天，清晨氣溫只有攝氏3度，加州洛杉磯郡巴沙迪納（Pasadena）交通管制的街道9公里滿是人潮，很多人全家出動，帶著毛毯帳棚、露宿街頭，只為了在人行道上搶占最佳位置，觀賞新年盛會。上午8時，美國空軍的隱形戰鬥機低空飛過，宣告第130屆玫瑰花車遊行正式開始，主題為「生命的旋律」（The Melody of Life）。據估計今天約70萬人以上進場，全美約4400萬人收看電視直播。

遊行陣容包括大型花車、樂儀旗隊、馬術隊共88個單位，代表台灣的華航花車第57位登場。呼應大會主題「生命的旋律」，以廟會傳統的鼓陣、官將首及三太子鮮明形象，呈現「台灣之聲」（Rhythms of Taiwan）。董事長樂團名曲「眾神護台灣」在美國街頭響起，花車上10多名洛杉磯僑胞擔綱演出，融合了傳統與創新元素，演繹出熱鬧、活潑又吸睛的道地台灣味。

華航人員透露，選擇三太子當作主視覺，其實來自外國設計師靈感，對方看了華航活動的三太子人偶非常喜愛，當場在餐巾紙上畫下草圖，並大力推薦以此當作主題。華航今年33度參賽第28度獲獎，美洲地區處長李献光表示，感謝來自順天基金會的10多名表演者賣力演出，以及500多名義工每天3班參與裝飾花車。

李献光表示：「希望借此機會把台灣帶到世界舞台，也讓北美外籍人士眼睛一亮，有興趣造訪台灣。」觀光局駐洛杉磯辦事處副主任洪幸慈表示，這次得獎對台灣觀光是一大肯定，她觀察許多美國民眾對於三太子、官將首呈現的鮮豔色彩、文化意涵都很感興趣，希望借此讓台灣小鎮特有的民俗文化讓更多人看見，進而赴台觀光體驗。

色彩繽紛的花車一輛接一輛，現場除了樂儀隊輕快激昂的進行曲，還有人們一聲聲互道「新年快樂」。不過在這歡樂氣氛之中，出現意外插曲。上午10時左右，一輛「波士頓美籍華人傳統基金會」（Chinese American Heritage Foundation）打造的「聯盟和諧號」花車疑似起火，冒出陣陣白煙。花車故障造成「塞車」，遊行停頓數十分鐘，主辦單位出動拖車才讓遊行繼續下去。這部火車造型的加長型花車含有歷史意義，希望喚起美國社會對於19世紀華人參與建造美國東西岸橫貫鐵路這段歷史的重視。