2019多項新制上路 民眾須多留意

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2019年開始，多項新制上路，涵蓋交通、財政、醫療、民生、環保，為保障自身權益，民眾須多加留意。

交通違規檢舉採實名制​

元旦起，交通違規檢舉案採「實名制」，檢舉人須留下姓名、電話，身分證字號，避免匿名檢舉造成查證困難。

無人車開放申請試車牌照

元旦起，交通部開放業者向公路總局申請自動駕駛車測試車牌。業者需先向地方政府提出，再送交通部審查。車輛在實際道路測試時，須加設警語標示，提醒用路人注意，避免造成意外。

年薪40.8萬元以下免所得稅

月薪3萬元以下者，只要總年薪在40.8萬元即可免繳稅。另外，無子女的雙薪家庭，年所得合計在81.6萬元以下；家庭所得123.2萬元以下的4口小家庭，皆免繳納所得稅。

統一發票兌獎方式改變

郵局不再提供兌獎服務。統一發票兌獎App上線，獎金直接匯入帳戶。四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）提供五獎及六獎兌獎服務。一銀、彰銀、全國農業金庫，於營業時間內，可兌領全部獎項。

健保全面給付C肝治療藥物

台灣目前約有40萬名慢性C肝病人，估計有21萬人尚待治療。為鼓勵所有C肝患者踴躍接受治療，元月起，C肝口服新藥給付條件不再設限。只要確認感染慢性C肝，無論有無肝纖維化，均可成為給藥對象。

病人自主權利法上路

「病人自主權利法」將於1月6日正式施行。具完全行為能力之意願人，可透過「預立醫療照護諮商」事先立下書面「預立醫療決定」，選擇接受或拒絕醫療。

本法適用以下臨床條件：末期病人、處於不可逆轉之昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智、其他經公告之病人疾病狀況或痛苦難以忍受、疾病無法治癒且依當時醫療水準無其他合適解決方法之情形。

基本工資月薪調至23,100元

元旦起，基本工資月薪由目前22K調升至23,100元，調幅5%。時薪由140元調升至150元，調幅7.14%。

長期夜班勞工強制健檢

元旦起，夜班勞工需每年強制接受健康檢查，費用由雇主負擔。若雇主未依法執行，可處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。根據「指定長期夜間工作之勞工為雇主應施行特定項目健康檢查之特定對象」，納入強制健檢對象有兩種，一種為下午10時至早上6時區間工作3小時以上的工作日數，達當月工作日數1/2，且一年有6個月以上（含不連續單月）。另一種為一年內下午10時至早上6時的工作時數，累計達700小時以上者。

老公寓加蓋電梯補助

依據「無障礙住宅設計基準及獎勵辦法」修正草案，今年起，5層以下公寓加蓋電梯補助金額將從116萬元提高至216萬元，並且只要過半數住戶同意即可。

禁用一次性吸管（7/1上路）

7 月 1 日起，包括公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等 4 大類場所將不再提供一次性吸管。