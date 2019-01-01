新年環保新希望 少吃肉救地球

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）展望新的一年，你有何新期許？與其許下難以實現的雄心壯志，不如從改變飲食習慣做起。環保人士呼籲，拯救地球最直接、最有效的方法就是－少吃肉。

《衛報》報導，多項研究直指攝取肉類對環境會造成巨大衝擊，牛肉與豬肉尤然，不僅加劇氣候變遷，也會汙染環境與水道。為了畜牧業而大規模伐林，加上牲畜與使用肥料所產生的甲烷，會導致溫室氣體大量增加，與車輛、飛機的碳排放量不相上下。生產肉品相關活動也會釀成其他動物大規模滅絕，並汙染河流與海洋。

去年10月的一項研究警告，欲抵銷氣候變遷的嚴重惡果，唯有大規模降低肉類攝取量。西方國家牛肉食用量必須大砍9成，將豆類攝取量提升5倍才行。隨著全球人口恐於2050年前再增20億人，豬肉、奶蛋類食品也須大幅縮減。唯有全球一致推行「彈性素食」（flexitarian）主義，人類才有機會將均溫上升範圍控制在攝氏2度以內。彈性素食即「大部分時間吃素，偶爾食肉」。

為達此目標，有志之士已提出了若干方法，包括對紅肉課稅，用海草餵食牛隻，以降低其打嗝所產生的甲烷氣體等。有部分人士倡議改吃昆蟲，少吃牛排、豬排。更有甚者，也有一派希冀透過實驗室培養的肉類，或口味極為擬真的素食肉堡，來取代真正的肉品。