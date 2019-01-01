臺盧打工度假今實施　臺青年可赴盧森堡1年

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）我國與盧森堡於去（2018）年簽署的青年度假打工協議，於今（1）日正式實施，未來我國青年可至盧森堡打工度假一年，外交部網站也已更新申請辦法。

臺灣與盧森堡於去年8月21日簽署《青年度假打工計畫協議》，現已分別完成內部作業程序，並於今日正式實施。

依據這項協議，我國與盧森堡兩國每年分別提供40位18至30歲的青年至對方國家度假打工。臺灣青年最多可在盧森堡停留一年，盧森堡青年則可申請在臺180天的停留期限，期滿最多可再延長180天。

外交部已將盧森堡所提供的度假打工申請辦法及其他相關注意事項等中文參考資料上掛「臺灣青年Fun眼世界－青年度假打工」網站，歡迎有意申請的青年朋友上網參閱，或至盧森堡臺北辦事處網站瞭解申請程序。此外，有興趣申請我國度假打工計畫的盧森堡青年則可參閱我國駐歐盟兼駐比利時代表處網頁，以獲得相關訊息。

根據外交部，盧森堡是繼德國、英國、愛爾蘭、比利時、匈牙利、斯洛伐克、波蘭、奧地利、捷克及法國後，歐洲第11個及全球第16個與我國簽署青年度假打工計畫的國家。

盧森堡是一位於西歐的內陸國家，與比利時、法國及德國接壤，使用法語、德語及盧森堡語。盧森堡地處歐洲文化的交會口，同時為歐洲重要的金融中心，歐盟許多機構也設址於盧國首都盧森堡市。

外交部期許兩國青年可透過觀光旅遊、短期打工或自費短期遊學等方式，前往對方國家學習語言，深入體驗當地文化、風土民情、生活及社會脈動，增進對彼此的瞭解及友誼。

外交部也提醒前往盧森堡度假打工的青年朋友，務必遵守當地法律規定、注意自身安全，並於行前多方瞭解及蒐集資料，旅途中亦隨時提高警覺，與家人保持聯繫，確保度假打工過程順利平安。倘遇急難事件，請速與駐歐盟兼駐比利時代表處聯繫。