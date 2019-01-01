金正恩元旦演說 營造煥然一新領導人形象

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）歷經衝突的2017年與和解的2018年，金正恩將帶領北韓走向什麼樣的2019年？他難得以一襲西裝筆挺的打扮，進行了元旦電視演說，這位極力開創新局的獨裁者，要向世人傳達何種訊息？

《美聯社》整理了金正恩新年談話的四大重點：

1. 經濟還是王道

金正恩整場演說有2/3的時間都在談經濟。他並未放棄核武，而是強調發展核武已臻完善，接著要將重心轉至「社會主義建設」。然而，他並未具體而微地闡述重大經建目標，僅一再重申要提升人民生活水準，促進經濟成長。為達此目標，擴大電力供應是一大重點，不排除發展核能。另一方面，他也提及了推動北韓現代化、創新的必要性。雖強調自立的重要性，金正恩仍公開呼籲外界投資、促進貿易，並盼南韓鼎力相助。

2. 兩韓攜手前行

儘管外界聚焦美朝關係，金正恩卻似乎對南北韓交流更有興趣。在兩韓同步播放的演說中，金正恩疾呼，是決定彼此命運的時候了。他呼籲兩韓共同致力迎來和平、繁榮與統一，開展雙邊經濟計畫，包括興建兩韓鐵路、重啟開城工業區、恢復金剛山旅遊。然而，欲實現這類願景，首先得移除對北韓之各種制裁。

此外，川普希望南韓分擔更多駐韓美軍之軍費，北韓則盼能一舉終結美國與南韓的聯合軍事演習。美國與南韓互存歧見，對金正恩無疑是大好消息。

3. 棄核？門都沒有

金正恩談話中最誘人的一句話，莫過於他暗示只要美國採取「相等的」措施，北韓願意對核武生產量設定上限—儘管無人知曉所謂的「相等」代表何意。

報導分析，金正恩的算盤從來不是真正棄核，只不過當作談判籌碼，以遂其利益。他對川普的訊息很明確，那就是「移除他的安全疑慮、撤銷制裁」，否則他不得不採取較不友善的路線。他還警告，不排除要求中國、俄國，甚至南韓介入，而這一切都該歸咎美國。

4. 塑造具自我意志的領導人風範

金正恩在30分鐘的談話中，極力展現沉著穩重、泰然自得的領導人之姿，而非他在西方國家中常出現的嘲弄式漫畫形象。他雖非慷愾激昂的演說家，卻致力展現自信、侃侃而談的氣質。

他錄影的地點是一間書房，身後是開國領袖、其祖父金日成，以及父親金正日的肖像，傳承宗祧的意味不言可喻。同時也要讓世人知道，金正恩要以自主、現代、受尊崇的領導人形象，站上世界舞台。

金正恩2019元旦電視演說（圖／美聯社）