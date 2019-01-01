流感下周進入流行期　恐於春節前後達高峰

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著元旦連假結束，疾病管制署表示，下周恐進入流感流行期，預計春節前後達到高峰，呼籲民眾嚴防感染。

疾管署監測資料顯示，國內12月23日至12月29日類流感門急診人次計74,470，近期持續呈現上升趨勢。流感併發重症病例新增20例，其中9例感染H1N1、8例感染H3N2，另新增2例流感死亡病例，均感染H3N2。

流感季自2018年10月1日起，已累計164例流感併發重症病例，感染型別以H3N2為多（98例，佔60%），其中13例死亡（8例H3N2、5例H1N1）。近4週社區流感病毒與新加坡及歐洲亦為H1N1及H3N2共同流行之趨勢一致，預估國內流感疫情將於下週進入流感流行期，並於春節前後臻於高峰。

因應流感疫情，自2018年12月1日起已擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象，增加「有發燒之類流感患者，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」，可至疾管署「流感防治一網通」查詢公費藥劑合約醫療機構，選擇鄰近之院所就醫，避免輕症患者湧入急診導致壅塞。

若在流感症狀後出現呼吸困難、發紺、意識改變等重症危險徵狀，應儘速至大醫院就醫診治，以降低重症、死亡發生機率。

疾管署呼籲民眾做好手部衛生與咳嗽禮節，如有類流感症狀，應配戴口罩，生病應在家休息，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，降低病毒傳播機會。

相關資訊可至疾管署全球資訊網「流感專區」，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。