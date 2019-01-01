新住民元旦領唱國歌　各各皆大有來頭

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）2019年元旦總統府升旗典禮以「勇敢自信世界同行」為題，邀請5名「來自世界的新台灣人」擔任國歌領唱，包括越南籍新住民陳玉水、緬甸華僑楊萬利、土耳其藝人吳鳳、歸化球員戴維斯、服務台東偏鄉30年的澳洲醫師柯彼得，雖然他們有許多差異性，但他們都有一顆愛台灣的心。



來自土耳其的節目主持人吳鳳（右）、來自緬甸的華僑楊萬利（左2）、越南籍新住民陳玉水（左）（圖/中央社）

綜合媒體報導，最為國人熟悉的知名節目主持人吳鳳，生於土耳其伊茲密特，2006年來台灣讀台師大研究所畢業。中文名吳承鳳，藝名吳鳳，曾以《愛玩客》獲得第47屆金鐘獎行腳節目主持人獎，喜愛表演的吳鳳也是全世界極少數用中文做單口相聲的非華人表演者之一。

吳鳳受訪時表示，今年對他來說是很特別的一年，不僅拿到中華民國身分證，又受邀參與元旦國歌領唱。他在2006年第一次來台灣時是外國人，但他現在是一半土耳其人，一半中華民國人，他很榮幸受邀領唱國歌。

身為緬甸華僑的楊萬利，10歲時隨家人來台，長居台灣已有24年。新北市華新街因聚集許多緬甸移民，而有緬甸街稱號。萬利發起《Mingalar par 緬甸街》計畫。希望記錄過去長輩們來台灣的生命故事；也幫助台灣人認識緬甸文化。

楊萬利說明，25年前她來自緬甸，現在她來自中和華興街。小時候在台灣讀書有學過國歌，歌詞的意思老師有教過，現在練習唱國歌，就像是在溫習。

有「越南小隋棠」陳玉水來自越南，民國99年來台留學，並考取TOCFL華語文能力測驗證書。玉水運用己身所長，編製「台灣-越南重要法律名詞對照表」手冊。希望藉此幫助在台打拚的同鄉，促進法律平等，

陳玉水表示，2010年她來到台灣，結婚生小孩後，就將台灣當成第二個故鄉，受邀唱國歌是非常大的榮幸，她很開心台灣社會能夠看到與認同新住民的努力；她一開始覺得國歌歌詞很難，因為不是白話文，但她相信只要用心就能做好任何事情，因此她上網去查了國歌歌詞的意思，並努力背熟。



守護台東鄉親生命33年，台東基督教醫院澳洲籍急診室 醫生柯彼得（圖）獲邀在2019年元旦領唱國歌（圖/中央社）

現年61歲的柯彼得，33年前到台東支援聖母醫院，沒想到台灣意外的成為他的家，並在第一線和死神拔河守護台東鄉親生命。他說，台灣就是我的家，從來不想在其他國家。

柯彼得已在台東聖母醫院17年，時常騎腳踏車跑遍台東各角落看診，遇到看診病人無法支付醫療費，常常自掏腰包幫忙。不僅在台東看診，每年也會抽出2個月時間到其他國家當國際醫生，因此獲得第11屆醫療奉獻獎。

台灣籃壇史上首名歸化球員戴維斯（Quincy Davis）來台已7年，在2013年放棄美國國籍領到台灣身分證，當年他就率領中華隊在亞洲男子籃球錦標賽擊敗中國，並助台灣相隔14年後重返亞錦賽4強。

對於在元旦升旗典禮上領唱國歌，他表示這是一份榮耀，讓他非常興奮，「一年的第一天，大家一起唱國歌，可以凝聚全台人民的意志」。另一方面，他覺得很多人在社會上努力生活，他希望透過這樣的機會，向這些努力的台灣人致敬。

戴維斯至今中文仍停留在只會單字的階段，但他認為惡補唱國歌對他來說不是難事，他既不緊張，也不擔心「出包」，更耍寶地說：「元旦升旗典禮這種重要活動，現場一定會有人帶唱，免驚啦。」