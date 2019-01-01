臺越攜手教育交流　47校代表見證簽署合作備忘錄

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）臺灣以及越南透過教育交流，並簽訂合作備忘錄，盼能擴展及深化雙邊合作。

為落實「新南向政策」之推動，教育部近日辦理為期7天的臺越教育交流活動。邀請17所越南高級中等學校及國內大學10所（含科技大學7所）、普通型高中10所及技術型高中10所，合計47校代表，在教育部林騰蛟常務次長及越南胡志明市教育廳蔡春榮（Thái Xuân Vinh）專員的見証下，簽定合作備忘錄，期能「擴展及深化雙邊教育合作」，為雙方攜手共同致力教育交流、專業成長及人才培育開創新局。



教育部在「以人為本、雙向多元」的交流原則下，持續推動各項相關教育政策，如「新住民子女教育發展五年中程計畫」項下之新住民語文樂學活動、新住民語文教學支援人員增能培訓、新住民子女國際文化參訪活動、新住民子女溯根活動、新住民子女國際職場體驗等，期能善用來自新南向國家之新住民所擁有的語言及文化優勢，接軌新南向政策之推動。

本次備忘錄簽署，旨在共構雙方「合作願景」，期能秉持友好及相互理解之精神推展校際間之學術、教育交流，建立交流平台，落實交流互訪、視訊學習、交換學生等具體合作項目，達成學術與教育交流之目標。進而藉由教育資源的共享與交流，務實致用培育產業人才，為新南向政策建置產業人力資源。