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2019迎新年 全球炫目煙火秀集錦（圖）

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2019/01/01 15:15
澳洲雪梨港煙火（美聯社）

澳洲雪梨港煙火（美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）世界各地喜迎2019，來看看各國璀璨的煙火秀與慶祝活動。

英國倫敦眼（London Eye）摩天輪煙火

英國倫敦眼（London Eye）摩天輪煙火

澳洲雪梨港（Sydney Harbour）煙火

香港維多利亞港（Victoria Harbour）煙火

馬來西亞吉隆坡地標國油雙峰塔（Petronas Twin Towers）煙火

德國柏林布蘭登堡門（Brandenburg Gate）勝利女神四馬戰車（Quadriga）煙火

黎巴嫩貝魯特烈士廣場（Martyrs Squar）煙火

立陶宛教堂廣場（Cathedral Square）煙火

俄國聖彼得堡煙火

巴黎凱旋門（Arc de Triomphe）煙火

希臘雅典帕德嫩神廟（Parthenon）煙火

義大利羅馬競技場（Colosseum）煙火

巴西里約熱內盧科巴卡巴那海灘（Copacabana Beach）煙火

中國北京倒數晚會表演

南韓首爾曹溪觀音廟（Jogyesa Temple）燈籠牆

南韓首爾曹溪觀音廟（Jogyesa Temple）佛教徒點燃蠟燭

北韓平壤金日成廣場慶祝表演

美國紐約時代廣場

（圖片來源：美聯社）
2019
新年
元旦
煙火

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