台中人、新住民、12歲以下兒童有福囉！台中花博免費參觀

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）元旦過後，台中花博開放設籍台中市居民、新住民以及12歲以下兒童免費參觀。

中央社報導，台中花博元旦新制，設籍台中市的民眾、新住民以及12歲以下兒童可免費參觀。家住霧峰的莊先生一家9口今天早上逛花博，他笑稱省了新台幣近3000元，可以好好吃一頓。

即日起設籍台中市的民眾、新住民以及12歲以下兒童，只要出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識的有效證件，即可免費參觀台中花博。

市府副秘書長陳如昌表示，市府設立「台中市民專用通道」，並設有指示牌、移動式指標，也有志工現場引導民眾分流。

一早開園前，許多台中市民前往花博各園區，依照志工指引，經市民通道排隊入場，花舞館市民通道前民眾大排長龍，隊伍近百公尺。

來自西區的陳小姐，上午7時20分就出發前往花博，她表示，台中花博在台中舉辦，台中人本來就應該免費。陳小姐並未辦花博卡。

家住霧峰區的莊先生一家9口參觀花博，他們雖辦了花博卡，但因沒空一直無法來逛，趁著元旦連假全家出遊，他說，5大4小換算正常門票價格全票350元、學生票250元，等於省了近3000元，可以好好吃一頓了。

台中市交通局長葉昭甫表示，台中花博上午9時開園，據統計，3個園區在10分鐘內就有1000人入園。

14歲的莊小妹攜帶健保卡參觀花博，起初被工作人員擋下來，後來經辨識健保卡上的身分證字號為「L」開頭，認定為台中市民。新聞局長吳皇昇表示，通關時，在身分判別上都會從寬認定。

台中市觀旅局長林筱淇指出，12歲以下的兒童可免費參觀花博，父母若非設籍台中市，兒童可和父母一起走一般通道，將由工作人員人工辨識身分，通關入園。