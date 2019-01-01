新學期開放選修新住民語　育兒津貼擴至六都

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）國小將開放學生選修新住民語的教育新政策將於8月正式實施，另外，六都皆可享「準公共化教保機制」及育兒津貼。

中央社報導，今（2019）年教育新措施將於8月的新學期上路，其中包括十二年國教課綱，國小將開放學生選修新住民語。另外，「準公共化教保機制」進一步擴至六都，並發放育兒津貼。

十二年國教課綱於8月正式上路，以核心素養為課程發展主軸，主要變革包括降低必修課程時數，增加選修彈性，增加科技領域，並明訂家長參與、公開授課等機制。

新住民語列為國小必選課程之一，國小學生必須在新住民語、原住民族語、閩南語、客家語之中擇一修讀，每週至少上一堂課。教育部表示，近年已累積培養2000多位教學支援人員，也委託新北市團隊完成教材編輯。另外，許多新二代分散在全國各地，學校難以成班，因此協調資策會完成遠距直播共學的建置。

另一方面，「準公共化教保機制」原先適內於15縣市的幼兒，108年8月起，進一步擴及六都，全國適用。教育部說，2、3、4歲就讀公共幼兒園免學費；就讀非營利幼兒園，學費不超過新台幣3500元（每人每月），就讀與政府簽約的私幼，每月不超過4500元。

另外，8月也將擴大發放2至4歲育兒津貼，家庭綜合所得稅率未達20%，且未領取育嬰留職停薪津貼、沒有接受公共或準公共化教保服務，每人每月可領2500元。