越南小隋棠元旦領唱國歌　多才多藝陳玉水：精彩的神奇經驗

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導​）有「越南小隋棠」之稱的台灣新住民陳玉水，受邀於元旦總統府升旗典禮上，與其他新住民代表一同擔任國歌領唱，對此陳玉水稱為「精彩的神奇經驗」。

越南籍新住民陳玉水不只人美，心腸也很美，她編制台越法律名詞對照手冊幫助同胞，協助新住民對法律有更深一層的認識。她自幼喜愛中文歌，靠自學啟蒙中文病來台深造，這次，獲邀出席元旦總統府升旗典禮領唱國歌感到開心又驚訝。

今年，元旦總統府升旗典禮以「勇敢自信世界同行」為題，邀請5名「來自世界的新台灣人」擔任國歌領唱，包括越南籍新住民陳玉水、緬甸華僑楊萬利、土耳其藝人吳鳳、歸化球員戴維斯（Quincy Davis）、服務台東偏鄉30年的澳洲醫師柯彼得。

中央社報導，陳玉水表示，剛接獲總統府通知邀請元旦領唱國歌時，她感到既開心又驚訝，但心情仍有不確認感，直到後來雙方多次聯繫溝通才塵埃落定，反倒是家人態度相對鎮定，但授課學生們則反應熱烈、頻頻恭喜。

自小受到母親常聽中文歌的影響，陳玉水說，自己從青少年時期就很喜歡聽中文歌，包括「阿里山的姑娘」「恭喜恭喜」和歌手鄧麗君的歌曲等都是最愛，成為自學中文的啟蒙。

「看懂才能有感情」，陳玉水笑說，雖然家人已被她歌聲騷擾頻喊停，但自己認為這是個精彩的神奇經驗。

另外，陳玉水說明，有感於同鄉友人因中文不好又不懂台灣法律而影響自身權益，促使她著手編製「台灣－越南重要法律名詞對照表」手冊，歷時半年完成首版，且免費上網提供使用。

為讓更多人知道和使用，陳玉水參加移民署「新住民及其子女築夢計畫甄選活動」獲入選，她說，從未想過此舉會引發外界關注，由於迴響熱烈，未來將偕友人持續精進編制新版，明年研究所畢業的她還計劃繼續攻讀博士班，深耕教育、媒體領域，繼續朝人生下一步邁進。