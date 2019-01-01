管中閔1/8上任 學界大老連署籲撤銷聘任

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）前教育部長葉俊榮趕在去年年底前放行台大校長遴選案，管中閔預計1月8日上任。逾十位學者認為此案明顯存在瑕疵，發起連署，要求政府撤銷教育部聘任管中閔為台大校長的違法處分。

《自由時報》報導，包括黃新田、王文猷、張邦彥、沈添富、陳景川在內的台大校友呼籲教育部停辦「台大校長交接」。《中央社》指出，中央研究院院士陳良博、中央研究院院士周昌弘、台大經濟系教授鄭秀玲、台大法律系退休教授賀德芬等逾十位學者，近日則發起「撤銷教育部聘任管中閔為台大校長之違法處分」連署，號召關心台灣學術自由者共同加入連署。

據報導，連署內容指葉俊榮「勉予同意」聘任之舉措舉國譁然。行政程序法明文規定，原行政處分機關及其上級機關有權限自行依職權，將違法的行政處分撤銷。訴願法也明文規定，原行政處分機關對不服行政處分提起的訴願，應先重新審查原處分是否合法妥當，其認訴願為有理由者，得自行撤銷原處分。由於已有台大校長候選人對教育部聘管之違法處分，向行政院提起訴願，因此教育部應先重新審查、撤銷原違法處分。

連署學者認為，葉俊榮之舉不受府院認同，已違反行政倫理及公務員忠誠義務，因此呼籲政府依據行政程序法及訴願法，於今年1月7日前撤銷教育部聘任管中閔的違法處分。