元旦升旗典禮 總統著飛行夾克唱國歌

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）108年元旦升旗典禮凌晨總統府前登場，總統蔡英文穿著深藍色空軍松指部座機隊飛行夾克現身，在微風細雨中，與新住民領唱者全程唱完國歌。

總統蔡英文、副總統陳建仁伉儷，上午6時23分抵達典禮現場，包括行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、總統府秘書長陳菊、台北市長柯文哲皆陪同出席。

隨後，在國旗歌演奏聲中，國旗緩緩升起。升旗典禮結束後，總統與副總統伉儷步上舞台，向民眾揮手致意，與民眾一同迎接新年之始。

蔡總統與民眾揮手致意（圖／中央社）

中央社報導，總統府發言人林鶴明指出，蔡總統穿的是座機隊的外套。總統座機型號為737-800，座機隊簡稱738，並繡在外套胸前，是座機隊贈予總統的禮物，以資留念。

今年升旗典禮以「勇敢自信 世界同行」為主軸，五名新住民擔任國歌領唱者，包括越南籍新住民陳玉水、緬甸華僑楊萬利、土耳其藝人吳鳳、歸化球員戴維斯（Quincy Davis）、服務台東偏鄉30年的澳洲醫師柯彼得。

今年元旦升旗典禮包演節目由北一女中樂儀旗隊、建中樂旗隊、魚蹦興業、屏東涼山部落羽擊舞藝術團與三軍儀隊擔綱演出。國防部示範樂隊、三軍儀隊演出了「戀愛ING」等6首歌曲，配合花式操槍、走位變化等表演。

北一女樂儀旗隊（圖／中央社）

據報導，活動也出現了場邊插曲，「法稅改革聯盟」20多人在升旗典禮結束後穿起黃背心，高呼「反對賦稅抗議」等口號。維安人員立刻將之驅離，事件並未擴大。