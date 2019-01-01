蔡英文批中：連非洲豬瘟防疫都不合作　哪來兩岸一家親？

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（1）早在參加完元旦總統府升旗典禮後發表新年談話，針對九合一選舉後各界關切的兩岸關係未來走向，蔡總統提出「四個必須」及「三道防護網」，強調臺灣不會在主權及主體性上讓步，也抨擊中國若連非洲豬瘟的防疫都不願意合作，「哪來的兩岸一家親？」

九合一選舉民主進步黨失利後，部分外媒定調這樣的結果說明臺灣人民選擇向北京政府親近，不過蔡總統在談話中表示，儘管九合一大選確實是對執政者一個最嚴肅的檢驗，「這場選舉的結果，絕對不代表臺灣基層的民意想要放棄我們的主權，也絕不代表臺灣的民眾想要在臺灣主體性上做出退讓。」

蔡總統指出，兩岸交流要健康、要正常，「不能靠模糊的政治前提，或是強迫就範的通關密語」。民進黨政府不反對兩岸正常互動，更不反對兩岸之間的城市交流，但兩岸必須務實理解雙方在價值信仰、生活方式，以及政治制度的根本差異。

對於兩岸關係能否正向發展，蔡總統提出「四個必須」，包括中國必須正視中華民國臺灣存在的事實；必須尊重2,300百萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理兩岸之間的歧異；兩岸議題也必須是政府或政府所授權的公權力機構對談處理。

蔡總統接著指出，在兩岸間能夠建立可長可久的關係之前，臺灣必須誠實面對所面臨的國家安全的威脅和風險，尤其是中國試圖利用民主體制的開放和自由，來介入臺灣內部的政治和社會發展，對此，蔡總統提出兩岸交流的「三道防護網」，包括民生、資訊安全，以及民主安全防護網。

強調「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？」蔡總統抨擊，中國政府遲遲未依照相關協議，將非洲豬瘟的疫情誠實並即時地通報給臺灣。她也表示，中國與其千方百計讓臺灣政治人物說出通關密語，不如務實地在兩岸民眾最關心的民生安全上合作。她要再次呼籲全體國人正視豬瘟的嚴重性，也呼籲中國放下成見及對立，以民生安全為重。

蔡總統接著提及，在臺灣，包括來自對岸的假訊息，已經泛濫到人心浮動的程度，「民主是可以被操弄的」，她已請行政院針對假訊息氾濫的問題，提出具體對策。而面對中國相關企業所引發的資通安全爭議，已經引起國際注意，國安單位也將重視並釐清相關問題，確保關鍵基礎設施的資通訊安全沒有任何漏洞。

最後一道防護網，則是強化兩岸交流互動的民主防護網。蔡總統表示，臺灣是民主國家，兩岸之間的政治議題，不應該是以片面主張來強迫我方接受，兩岸之間的政治對話也必須有臺灣人民參與和監督，國安機關也將針對兩岸互動中，可能影響主權的議題，強化民主監督機制，「透過法治面的作為，為臺灣建立一道堅實的民主防護網。」她強調，全球局勢瞬息萬變，堅持走民主的道路，和世界上理念相同的人攜手同行，是臺灣最好的選擇。

「臺灣可以有自信，也應該有自信」，蔡總統表示，新的一年，就是拚民生的一年，就是護民主的一年，就是守主權的一年。提出讓人民有感的經濟政策，建立守護臺灣的三道防護網，會是2019年她領導的執政團隊每日努力的工作目項目。