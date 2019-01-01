蔡英文：2019年施政重點　更照顧年輕人及經濟弱勢

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文在元旦早晨發表新年談話，呼籲社會在選舉過後重新凝聚團結，也強調過去兩年經濟成長的成果，將具體回饋予民眾。

蔡總統除了祝福全國民眾新年快樂及恭喜所有剛上任的的縣市長未來工作順利，也期盼社會在選舉過後重新凝聚團結，「我期許全體國人同胞，勇敢在一起迎向未來的挑戰。」

回顧過去一年的施政，蔡總統表示，去年中央政府在許多方面都為今年打下了良好的基礎。勞工的基本薪資從今日起調漲為新臺幣23,100元，兼職時薪也提升至150元，「我們連續三年都調漲基本工資，年輕人低薪的代名詞22K，我們也正式向它告別。」除此之外，政府也利用稅改「幫大家省荷包」，月薪新臺幣3萬元以下的勞工，今年5月報稅時，因為扣除額提高便無需再繳所得稅。

除了加薪和減稅之外，蔡總統也指出，過去兩年經濟有所成長，政府稅收也超出預期，她已請行政院盡快提出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利，「這就像公司有盈餘，就應該優先給員工來分享，一個國家也應該如此。」全力衝刺民生，更妥善地照顧年輕人和經濟弱勢者，是政府2019年施政的工作重點之一。

針對美中貿易戰牽動著臺灣的總體經濟、產業發展，以及金融穩定。蔡總統表示，國際社會的變局和挑戰，在今年將更加嚴峻及多變，政府各部門不會掉以輕心。過去兩年多來，無論是「5+2產業創新計畫」帶領產業轉型，或是「前瞻基礎建設計畫」投資公共建設來擴大內需，亦或是「新南向政策」的全球多元布局，政府努力調整過去過度依賴中國的經貿戰略，以因應國際劇烈的變化，「身為國家領導人，我的責任就是在充滿不確定的國際環境下，為臺灣找到生存發展的空間。」

蔡總統也再次強調政府全面歡迎臺商回臺投資，過去一年行政院長賴清德所領導的行政團隊，全力解決五缺問題，「歡迎臺商回臺投資行動方案」也要從今日起實施三年，目的就是要讓臺商返鄉有一條平坦的道路。