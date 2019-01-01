川普年終簽署亞洲再保證法 鼓勵定期對台軍售

趕在2018年最後一天，美國總統川普今天簽署「亞洲再保證倡議法」（ARIA）。亞洲再保證法中載明，美國總統應定期辦理對台出售防禦性武器，並鼓勵美國高層官員訪台。

不過，川普隨後發表總統聲明特別指出，關於台灣的部分，他認同國會對於維護美國安全與實力的目標，但相關法案涉及美國對外軍事與外交事務，川普政府認為，這是美國總統作為三軍統帥專屬的憲政職權。

白宮稍早公布，趕在國會這屆會期的最後一天，川普簽署13項法案生效，其中包括增加美國在印太區域包括安全、經濟利益及價值觀多方面戰略的「亞洲再保證倡議法」，編號為S. 2736。

這項法案中，關於對台承諾部分，法案提到，美國總統應定期辦理對台軍售，並鼓勵美國高層官員訪台。

2018年版本的「亞洲再保證倡議法」草案今年4月由參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）提出，同一小組的民主黨籍首席參議員馬基（Ed Markey）與共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）是共同提案人。

這項法案表達美國國會支持台灣的堅定立場，獲得川普政府背書外，法案目的還有敦促美國行政部門研擬印太地區的長期戰略與原則政策，除強化美國與日本、澳洲及東南亞國家的安全與經濟合作，亦建立北韓和平非核化的政策。

關於美國對台承諾，法案內容載明，國會認為，美國總統應定期辦理對台出售防禦性武器；美國總統也應按照「台灣旅行法」，鼓勵美國高層官員訪台。

另外，美國遵照台灣關係法、美中「三個公報」及前總統雷根任內的對台「六項保證」，確實履行對台承諾；美國反對改變現狀，支持以兩岸雙方都能接受的方式，和平解決爭議。

外交部在國會兩院通過時表示，對美國國會不分黨派展現對台美關係、區域和平穩定的支持重視，表達誠摯歡迎。中國國台辦發言人馬曉光在眾院通過法案後則對外表示，美國會通過有關法案涉台內容，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，中國對此堅決反對。