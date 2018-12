(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)今天12月31日,是2018年最後一天,台灣各地民眾正熱烈期待揮別2018年,迎接2019年的倒數時刻。

​因為時差的關係,​紐西蘭北島最大城市奧克蘭等地,已經在台灣時間今晚7點跨過午夜,迎來2019年。澳洲雪梨將在台灣時間晚間9點進入2019年,不過盛大的新年煙火秀也已登場。​

台灣今晚11時,日本東京、南韓首爾,將比台灣早一個小時進入2019年。​全球各地的慶祝活動熱鬧可期。

Fireworks over Auckland as New Zealand welcomes in 2019#HappyNewYear2019 pic.twitter.com/Lsi6gIew5y