「上帝的部落」司馬庫斯道路施工　1/1 起僅周末對團客開放

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新竹縣尖石鄉後山司馬庫斯部落，將進行聯絡道路改善工程。108年元旦起平日全線封閉，部落也不接待客人，預估明年遊客數恐銳減3/4，也能藉此讓自然生態好好休息。

有「上帝的部落」之稱的司馬庫斯部落，位在新竹縣尖石鄉1500公尺高山，擁有泰雅文化之美與巨木群風光，現為重要觀光地點。

中央社30日引述尖石鄉公所表示，為進行司馬庫斯部落聯絡道路改善工程，獲前瞻基礎建設計畫核定工程經費，主要工程項目為提升路面品質與建置安全護欄；由於工程已經開工，為顧及施工品質與養護時程，經與部落協調，決定於明（108)年起封路。

尖石鄉公所指出，108年元旦連續假期過後，司馬庫斯聯絡道路於週一至週五全線封閉。週六中午12時起至週日開放車輛通行，除了部落居民下山購物，對外僅接待預約訂房團客，管制預計會持續至6月底。

不過，108年2月為司馬庫斯櫻花季，也適逢寒假及農曆春節，因此整個2月會開放通行，於3月4日重新封閉管制；此外，兒童節、清明節4天連假將開放，7、8月暑假也開放，屆時若工程尚未完工，將於9月再復工管制。

詳情請洽官網 https://www.smangus.org/news.php

尖石鄉公所表示，週六、日預約訂房團客將由公所支援9人座車輛，自施工起訖點接駁進入部落，但遊客需步行約一公里通行施工區段。

司馬庫斯部落目前主要收益來自觀光，部落族人預估，明年的遊客人數可能銳減3/4，但為了保障遊客行車安全，以及為了讓自然生態獲得休養生息的機會，他們都支持道路施工。