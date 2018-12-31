延攬優秀人才留台效力 教育部座談會200境外生參加

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為協助來台就學的外籍生順利在台就職，並延攬國際人才，教育部於今年12月分別在北中南各舉辦「外籍生留台就業座談會」，吸引來自56校約200名外籍生報名參與。

教育部SIT (Study in Taiwan)人才資料庫計畫辦公室分別在12月11日於國立成功大學、12月14日於國立台中科技大學以及12月17日於世新大學舉辦「外籍生留台就業座談會」。

座談會中邀請勞動部勞動力發展署代表講解，僑外生留台工作評點制及相關工作證取得規定，內政部移民署代表說明僑外生畢業後留台的居留證變更程序及相關法規等。

會中同時邀請民間企業介紹外國學生就業發展應準備事項與國際人才就業市場分析，以及由留台工作的外籍畢業生現場分享求職經驗，提供外籍生轉變成職場新鮮人的調適建議。

為延攬優秀國際人才，且在台就讀的僑外生經我政府投入教育資源培育，對國內文化及語言與生活具一定程度瞭解等優勢，是我國優先延攬留用的國際人才資源，政府陸續鬆綁相關法規，包括今年公布實施的「外國專業人才延攬及僱用法」，與勞動部103年起實施的僑外生留台工作評點制。

除協助優秀外籍生畢業後留台工作，教育部也鼓勵僑外生在台實習，僑外生畢業後取得實習機構實習同意文件，可由學校向教育部申請實習許可，許可最長可至畢業後1年。