紫南宮元旦發錢母排隊已逾2公里　一度發生推擠

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）為迎接農曆豬年，南投縣竹山鎮紫南宮推出「豬來福」錢母，明天1月1日首波發送。

廟方今年規定趨嚴，前一天(12月31日)才開放排隊，隔天元旦上午開始發送。若按照往年盛況，預料將吸引逾5萬人排隊約7公里領取。

綜合蘋果與中央社報導，今(12月31日)凌晨起就有民眾到場排隊，到10點多估計人龍已超過2公里、人數約2000多人。

來自彰化的黃姓一家搶得頭香，家中13歲國中生更排在第一位。報導引述廟方表示，7點多現場估計已有600多人，因爭先恐後搶著往前衝，導致一名婦人遭踩傷腳踝送醫，所幸並無大礙。

這起意外讓紫南宮主委莊秋安大吃一驚，趕緊出面呼籲現場民眾務必冷靜，注意自身安全，並將前往醫院探視受傷婦人。



紫南宮12月21日推出「豬來福」錢母，民國108年1月1日首波發送。中央社

廟方表示，今上午7點開放排隊領取2019年元旦要發放的錢母，凡早上排進隊伍的前800名信眾，均可獲得送狗年、豬年套幣各一組、豬年銀幣一個。801到1800號，則除了豬年銀幣外，再加送一個豬年金幣，一共要送出1000個金幣。

紫南宮元旦發送的豬年招財錢母，設計正面為土地公聖像，背面則為一隻肥壯豬隻與放滿金銀財寶的容器，並刻著「金豬入門百福臻」、「歲次己亥年」字樣。

12月21日紫南宮才正式發表「豬來福」錢母，不料網路立刻出現仿冒品。中央社26日報導，南投縣政府警察局竹山分局進行網路巡邏，發現網路拍賣一家業者以「紀念幣小鋪」為名，公開販賣仿冒紫南宮豬年錢母，竹山分局長鄭有益指示偵查隊成立專案小組查緝，全案依違反商標法移送台北地方檢察署偵辦。

不肖業者透過網路公開販賣仿冒品（右），竹山警分局成立專案小組查緝，全案依違反商標法移送台北地方檢察署偵辦。