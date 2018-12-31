新住民語列語言新課綱 多元學習種子在校發芽

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）隨著新南向8國語言列入108年新課綱，教育部希望學生可透過學習新住民語，理解並欣賞台灣的東南亞文化。而新住民語文樂學活動，以學生能有效學習新住民語言及文化為目的，並可依據學校所在區域、族群特色及相關資源，以社團、營隊、活動等排課方式，引發學生學習新住民語文興趣。

為落實新住民語文課程，教育部國教署積極辦理相關準備工作，包括研修「國民中小學教學支援工作人員聘任辦法」將新住民語文納入、已培訓2,081名新住民語文教學支援人員、編撰東南亞七國新住民語文學習教材、107學年度共有20縣市44校試辦遠距教學等。

此外，教育部為展現新住民二代的教育成果，在桃園農工高級中等學校辦理「新住民子女教育成果展」，苗栗縣後龍鎮成功國民小學帶來越南語合唱表演及東南亞特色攤位展出。

該校是一所7班的小校，全校共有99名學生，其中有22位是新二代，比例約占22％，學校以新二代最大族群-越南語作為學習語言，開始認識越南語，邀請越南家長進入學校教導孩子律動，認識歌詞含意，讓孩子從歌謠裡面去學習語言及文化，從歌曲中認識父(母)原生家鄉，使新住民語文的學習種子悄悄在學校中發芽，使學生樂於學習越南語及瞭解多元文化意涵。