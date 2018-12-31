中媒：1/2《告台灣同胞書》發表40周年　習近平將發表「重要講話」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國官媒新華社今(31)日報導，《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，定後天1月2日上午10時，在北京人民大會堂舉行。中共國家主席習近平，將出席紀念會並發表重要講話。

報導指出，屆時，中國官媒將進行現場直播。

根據維基百科，《告台灣同胞書》為中華人民共和國政府，對中華民國發表的公開信，被視為是中華人民共和國對中華民國最早的「政策性文件」，其在歷史上總共發表五次。

這五次分別在1950年2月28日、1958年10月6日、1958年10月25日、1958年11月1日以及1979年1月1日。

其中以1979年1月1日，由「全國人民代表大會常務委員會」發表的，最為著名，其內容主要為商討結束兩岸軍事對峙狀態、並提出兩岸三通、擴大兩岸的交流。

《聯合報》今報導， 央視新聞昨(30)日播出中國國台辦主任劉結一專訪，劉結一指出，

「2019年北京主導兩岸關係走向的大勢會繼續加強，兩岸同胞合作會更加密切，交流會更加熱絡......但兩岸關係不會一帆風順，台獨勢力還會繼續挑釁生事，中國方面完全有能力戰勝各種風險挑戰，兩岸關係一定能克難前行，朝統一方向邁進。」

劉結一還指出，2019年是中國全國人大常委會(1979年)發表「告台灣同胞書」、和平統一方針提出四十周年，對台工作將繼續貫徹落實中共中央提出的大政方針，堅持一個中國原則和九二共識、堅決反對和遏制台獨分裂圖謀和行徑，維護「國家主權和領土完整」。

報導指出，十年前也就是2008年12月31日，當時中共總書記胡錦濤曾出席「紀念（告台灣同胞書）發表卅周年座談會」，並發表講話。

另一方面，新華社昨還報導，中國外交部發言人陸慷，就中美建交40周年發表談話。​

報導引述陸慷說，2019年，中美將迎來建交40周年。40年來，「中美關係的發展不僅給兩國人民帶來巨大利益，也有力地促進了亞太地區和世界的和平、穩定、繁榮。」

他指出，「經過40年的發展，中美關係已站在新的歷史起點上。面對新機遇新挑戰，中方願同美方一道，落實好習近平主席和特朗普(川普)總統阿根廷（G20)會晤達成的重要共識，在互惠互利基礎上拓展合作。」