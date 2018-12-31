台北跨年晚會將登場 信義區三階段交管

台北最HIGH新年城跨年晚會今晚登場，台北市警察局表示，信義區晚會活動區域今晚將進行三階段交管，管制區域內車輛只出不進，高架道路也有管制，提醒民眾留意。

市警局交通警察大隊發布新聞稿表示，台北市政府今晚7時至明天元旦凌晨1時舉辦「台北最HIGH新年城- 2019跨年晚會」，預估將吸引數十萬民眾前往觀賞，為維護活動交通秩序與安全，將實施相關交通管制規劃措施。

首先，因應跨年舞台搭設及拆除，即日起至明年1月2日上午6時止，北市信義區市府路（松壽、松高路區間）及新仁愛路全線封閉。

緊接著，今天跨年活動分為三階段管制，管制區域內車輛只出不進。

第一階段為今晚7時至8時，管制範圍為忠孝東路五段、松仁路、信義路五段和市府路等圈圍區域；第二階段為今晚8時至10時，範圍擴大至忠孝東路四段和五段、松仁路、信義路五段和光復南路等區域；第三階段是今晚10時至明天元旦凌晨3時，交管範圍為忠孝東路四段和五段、松德路、莊敬路和光復南路等區域。

高架道路管制部分將於今晚10時起實施，基隆高架道路方面，基隆路/樂業路口匝道管制，車輛提前於基隆/敦化匝道下平面道路；環東/堤頂大道，下基隆路匝道管制，車輛於正氣橋改往西行駛市民高架道路。

信義快速道路，信義路/松德路口進行管制，車輛可經信義快速道路出城，進城車輛僅能由信義路右轉松德路，左轉市府路方向進行管制；市民高架道路，西往東下市民/光復匝道之車輛，於市民大道/光復南路口平面道路禁止右轉光復南路。

交大提醒，管制期間建議改道行駛路線，東西向車流部分，建議改道行駛民權東（西）路、南京東（西）路、八德路、市民大道或和平東（西）路；南北向車流，則建議改道行駛建國南（北）路、復興南（北）路、敦化南（北）路、塔悠路或松山路。

另外，今晚8時起，基隆路車行地下道作為緊急應變通道，僅長隧道南往北方向開放通行，今晚10時後全面管制進出。

交大呼籲，接駁區及管制區內的汽、機車停車格位，將於今天下午5時起至明天元旦凌晨3時取消，屆時將加強違停車輛拖吊及移置，提醒民眾，由於跨年晚會活動周邊停車空間有限，且管制區內停車場及路邊停車格均實施管制，請搭乘大眾交通工具前往。