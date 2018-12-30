中國漁船澎湖越界避風拖網　海巡署水砲驅離15艘

（臺灣英文新聞／社會組 綜合報導）數十艘中國籍漁船近日於澎湖周邊海域越界拖網作業及集結定錨避風，海巡署艦隊分署昨（29）晚出動2,000噸級的臺南艦以強力水砲驅離，今早再調派澎湖艦及PP-10066艇結合臺南艦，在該海域執行掃蕩，合計兩日已驅離15艘越界中國漁船。

澎湖地區受到大陸冷氣團影響，這幾天出現海面風浪高達11級的陣風。蘋果日報指出，中國漁船先是越界在澎湖東、西吉海域下錨避風3日，繼而在南方四島國家公園海域特別景觀區拖網捕魚。該國家公園警察隊小隊長蕭再泉不禁在臉書上披露，此舉不僅破壞海底珊瑚生態，也使得多年保育工作功虧一簣。

根據中央社，此事引發地方各界關切後，澎湖縣長賴峰偉隨即聯絡澎湖海巡隊前往執法，驅離中國漁船。由於澎湖海象惡劣，海巡隊緊急請艦隊分署於昨日從高雄調派2,000噸級臺南艦，在東、西吉海域以強力水砲強勢驅離所有定錨的中國漁船，駛離澎湖海域。今日海巡隊再度出動澎湖艦與PP-10066巡防艇，結合臺南艦執行掃蕩，遏阻中國漁船再度越界避風或作業。

澎湖海巡隊表示，兩日共驅離15艘越界避風的中國漁船。而為有效遏止中國漁船再度越界避風或作業，澎湖艦及台南艦將持續於東、西吉等重點海域戌守。