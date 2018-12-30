棒球迷別錯過！中華職棒30週年特展　華山文創園區熱鬧登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）「中華職棒30 周年特展-無人出局」展出中華職棒30年來的經典賽事，透過多元科技、靜態展覽等方式展出，自即日起於華山1914 文創園區開展。

中華文化總會攜手中華職棒大聯盟首度舉辦「中華職棒30 周年特展-無人出局」，近日的開幕記者會 由會長蔡英文總統、秘書長林錦昌、文總副秘書長李厚慶、 中華職棒大聯盟會長吳志揚、中華職棒大聯盟秘書長馮勝賢、 教育部體育署長高俊雄，以及4球團教練與多位明星球員一同出席， 搶先觀展並體驗VR虛擬實境互動裝置，一同回味中華職棒走過3 0年的點點滴滴。

總統蔡英文致詞以「喜歡棒球、熱愛棒球， 沒有棒球就活不下去、吃不下飯的棒球癡、棒球狂」開頭， 向大家問好，並表示，棒球是國球， 職棒是台灣棒球發展的火車頭，也是把台灣人團結在一起的象徵， 像我跟吳會長雖然分屬不同政黨，但是只要講到棒球， 我們就會團結在一起。

蔡英文不僅特別鼓勵台灣首位棒球員出身的中華職棒秘書長馮勝賢「 從不放棄」的台灣精神，也當場親自邀請今年獲得總冠軍賽的Lam igo桃猿隊及總教練洪一中，再次到總統府作客，建立這項傳統。

此次，展覽以「文創特展」的形式，結合科技、設計、文化等元素， 用年輕的語彙訴說棒球的故事。一踏進展區， 營造出的是傳統家庭小客廳的懷舊氛圍，讓人彷彿回到當年， 跟家人好友一起坐在客廳沙發上看著轉播，拾回最初看球的記憶。



展區入口營造傳統家庭小客廳的懷舊氛圍（圖/文總）



展區照片（圖/文總）

此外，2 70度環形投影劇場播放著職棒元年以來的經典賽事畫面， 搭配全區地面鋪滿紅土，讓人感受宛如置身球場的氛圍； 蒐羅近千件展品的經典文物區，展出包括球衣、紀錄球、裝備， 以及歷屆總冠軍獎盃與相關展品等，每一件都訴說著職棒30年來的 光輝故事。

特展更結合科技元素，其中一展區透過VR虛擬實境技術， 重現台北球場的畫面，以「回來了！台北市立棒球場」為主題， 將職棒元年第一場球賽開打畫面重現、 並用技術讓已拆除的台北市立棒球場(今台北小巨蛋)， 重建在球迷面前；更以電影合成特效技術，打造「上場打擊！NIC E PLAY」畫面，讓球迷穿上自己支持的球隊球衣，即刻模擬對決， 讓球迷自己站上投手丘，成為強棒打擊手。

「中華職棒30 周年特展-無人出局」展覽精彩多元，身為棒球迷可千萬不要錯過，為期三個月的展覽已於華山文創園區登場，全票一張新台幣250元，可於博客來、全家、udn售票網購票。



展區照片（圖/文總）



展區照片（圖/文總）